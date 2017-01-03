03.01.2017 16:13 Engelsiz Düzce için 'Kusursuz kafe'

Düzce Belediyesi, Türkiye Beyazay Derneği ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği işbirliği ile hazırlanan Kafe Kusursuz Projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Düzce Belediyesi, Türkiye Beyazay Derneği ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği işbirliği ile hazırlanan Kafe Kusursuz Projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.



Tanıtım toplantısına Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Türkiye Beyazay Derneği Sakarya Şube Başkanı Ferruh Kaledibi ve protokol üyeleri ile Düzce Belediyesi birim müdürleri katıldı. Kusursuz Kafe Projesi hakkında katılımcılara bilgi veren Başkan Keleş, Düzce Belediyesi olarak engelli yaşam alanlarını daha da artırma konusunda özenle çalışmalar yapıldığına dikkat çekti.



Başkan Mehmet Keleş Kusursuz Kafe Projesinin 220 bin Eudo bütçesi olduğunu belirterek "Burada çok değerli bir projenin tanıtımı için toplandık. Aslında buna bir kutsal görev de diyebiliriz. Engellilerimiz için daha doğrusu dezavantajlı gruplarımız için yaptığımız birçok projemiz var. AB Proje Ofisimiz de bu konuda çok ciddi efor sarf ediyor. Beyazay Derneği ile çok önemli çalışmalarımız var. Merkezini Düzce'ye taşıdık diyebiliriz. Bugünkü projemiz de çok önemli ve 220 bin Euro bütçeli bir projedir. Düzce Belediyesi olarak projeye kısıtlı maddi destek sağlıyoruz ancak farklı alanlarda katkılarımız var. Örneğin arazi, bina tahsisi ve personel takviyesi ile ilgili katkılarımız var. Mesela bu proje Kültür Park içerisindeki bir binada uygulanacak. Kısa bir süre önce biz bu projenin uygulanacağı binayı restore ettik. Şimdi binaya camlı bölüm ekliyoruz. Bu sayede genişleyen alan inşallah engelli vatandaşlarımızın engelsiz kafesi, kusursuz kafesi olacak. İnanıyorum ki onlar burada öncelikle Düzcelilere ve kendileri gibi engelli kardeşlerimize güzel hizmetlerde bulunacak" dedi.



Tanıtım toplantısına katılan Türkiye Beyazay Derneği Sakarya Şube Başkanı Ferruh Kaledibi de projenin daha yaşanabilir bir Düzce'nin ortaya çıkması için büyük önem taşıdığını işaret ederek "Türkiye Beyazay Derneği Türkiye'de ve yurtdışında engelliler için çalışan en büyük dernek. Düzce'de Kusursuz Kafe'nin açılışı bize ayrı bir haz veriyor. Türkiye'nin değişik yerlerinde daha önce yaptığımız açılışlar şimdi kendi ayakları üzerinde çalışıyor ve işletiliyor. Ben Down Sendromlu bir çocuk babası olarak çocuklarımız ya da gençlerimiz diyelim. O kafede sosyal yaşantıyı öğrendikten sonra kendi özgüvenleriyle yaşıyorlar. Bu proje öncesinde yapılan bir araştırmada toplumumuzun yüzde 87'sinin engelli insanlarla nasıl iletişim kurması gerektiğini öğrenmek istediğini gördük. Şimdi bu kusursuz kafe sayesinde Düzce'de engelli gençler de sosyal iletişim ve etkileşim içinde olabilecek. Belediye başkanımız engelsiz bir şehir oluşturma konusunda çok çalışıyor. Bu çalışmalar sayesinde yaşanabilir engelsiz bir Düzce ortaya çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.



Toplantı sonunda Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ile eşi Gönül Keleş, engelli çocuklar, gençler ve aileleri ile birlikte vakit geçirdi.

