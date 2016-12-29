Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Engellilere Karagöz morali
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Engellilere Karagöz morali

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi sanatçıları, 'Karagöz ve Hacivat' gölge oyununu bu kez engelli öğrenciler için oynattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi sanatçıları, 'Karagöz ve Hacivat' gölge oyununu bu kez engelli öğrenciler için oynattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi sanatçıları Ercan Aksakal ve Osman Ezgi, Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Ortaokulu-Mesleki Eğitim Merkezi'nde zihinsel engelli öğrencilerle bir araya geldi. Sanatçılar, öğrencilere tanıttıkları Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli diyaloglarını da perdeye yansıttı.

Türk kültürünün en köklü geleneksel değerlerinden olan 'Karagöz ve Hacivat' gölge oyunu, öğrencilere moral verdi. Okulda 3 seans halinde gerçekleştirilen gösteriyi 180 öğrenci ilgiyle izledi. Karagöz ile Hacivat'ın esprileriyle gülüp eğlenen öğrenciler, gösteriyi çok beğendiklerini söyledi. Rehber Öğretmen Yaşar Dilber'in çabaları sayesinde öğrenciler, Karagöz ve Hacivat ile mutlu bir gün geçirdi. Gösterinin sonunda öğrenciler, Karagöz ve Hacivat tasvirlerini yakından inceleme imkanı da buldu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İki saniyeyle hayatta kaldılar
Karşıyaka hazırlıklara başladı
Büyükşehiri kazanamazsa istifa edecek
Emirdağ'dan Çifteler ilçesine atanan Kaymakam Akın Ağca'ya veda yemeği
Yığılca'dan Halep'e yardım eli
Çamlıca Okullarında bursluluk sınavı heyecanı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum...
Başkent Ankara ve 7 ilde okullara kar tatili
Başkent Ankara ve 7 ilde okullara kar tatili
Şam'da Rus Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti
Şam'da Rus Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti
Esad için bomba iddia!
Esad için bomba iddia!
2017 asgari ücreti açıklandı
2017 asgari ücreti açıklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İki saniyeyle hayatta kaldılar
İki saniyeyle hayatta kaldılar
Karşıyaka hazırlıklara başladı
Karşıyaka hazırlıklara başladı
Büyükşehiri kazanamazsa istifa edecek
Büyükşehiri kazanamazsa istifa edecek
Emirdağ'dan Çifteler ilçesine atanan Kaymakam Akın Ağca'ya veda yemeği
Emirdağ'dan Çifteler ilçesine atanan Kaymakam Akın Ağca'ya veda yemeği
Yığılca'dan Halep'e yardım eli
Yığılca'dan Halep'e yardım eli
Çamlıca Okullarında bursluluk sınavı heyecanı
Çamlıca Okullarında bursluluk sınavı heyecanı
Doğu karla, Muğla yangınla mücadele ediyor
Doğu karla, Muğla yangınla mücadele ediyor
Yüreğir'de uygulamalı girişimcilik eğitimi başlıyor
Yüreğir'de uygulamalı girişimcilik eğitimi başlıyor
Vatandaşın üzerine ateş açtılar: 1 ölü
Vatandaşın üzerine ateş açtılar: 1 ölü
Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı mesaisinde
Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı mesaisinde
TOGEM'den öğrencilere kırtasiye yardımı
TOGEM'den öğrencilere kırtasiye yardımı
'Vokal Arya' kış dinletisi dinleyenlerin içini ısıttı
'Vokal Arya' kış dinletisi dinleyenlerin içini ısıttı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English