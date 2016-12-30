30.12.2016 11:57 Engelliler yeni yıl öncesi gönüllerince eğlendi

Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, yılbaşı öncesi düzenlenen yeni yılı karşılama etkinliğinde müzik gösterisi eşliğinde palyaçoların oyunları, danslar ve halaylarla hem güldüler, hem eğlendiler. Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, yılbaşı öncesi düzenlenen yeni yılı karşılama etkinliğinde müzik gösterisi eşliğinde palyaçoların oyunları, danslar ve halaylarla hem güldüler, hem eğlendiler.



Maltepe Belediyesi'ne bağlı, Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki öğrencilere yönelik olarak yılbaşı etkinliği düzenlendi. Öğrencilere ve velilerine yeni yıl öncesi moral aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Onur Öztürk ve Volkan Uzunhasanoğlu, gitar ve org eşliğinde katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Yeni yıl şapkalarının takıldığı, süslemelerin yapıldığı, palyaçoların insanları eğlendirdiği ve balonlar dağıttığı etkinlikte engelli öğrenciler, dans edip, gönüllerince eğlendiler.



Yeni yıl için iyi dilekler



Etkinlikte konuşan Maltepe Belediye Meclis Üyesi Tülay Düztaş, "Yeni yılı Bahadır Erdoğdu ailesi olarak karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her şeyden önce savaşların olmadığı, insanların ölmeyip sakat kalmadığı, engelliler için engellerin kaldırıldığı bir dünya diliyorum. Bu dileklerle hepinizin yeni yılını başta Başkanımız Ali Kılıç adına kutluyoruz" dedi.

