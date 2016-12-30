Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Engelliler yeni yıl öncesi gönüllerince eğlendi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Engelliler yeni yıl öncesi gönüllerince eğlendi

Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, yılbaşı öncesi düzenlenen yeni yılı karşılama etkinliğinde müzik gösterisi eşliğinde palyaçoların oyunları, danslar ve halaylarla hem güldüler, hem eğlendiler.

Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, yılbaşı öncesi düzenlenen yeni yılı karşılama etkinliğinde müzik gösterisi eşliğinde palyaçoların oyunları, danslar ve halaylarla hem güldüler, hem eğlendiler.

Maltepe Belediyesi'ne bağlı, Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki öğrencilere yönelik olarak yılbaşı etkinliği düzenlendi. Öğrencilere ve velilerine yeni yıl öncesi moral aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Onur Öztürk ve Volkan Uzunhasanoğlu, gitar ve org eşliğinde katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Yeni yıl şapkalarının takıldığı, süslemelerin yapıldığı, palyaçoların insanları eğlendirdiği ve balonlar dağıttığı etkinlikte engelli öğrenciler, dans edip, gönüllerince eğlendiler.

Yeni yıl için iyi dilekler

Etkinlikte konuşan Maltepe Belediye Meclis Üyesi Tülay Düztaş, "Yeni yılı Bahadır Erdoğdu ailesi olarak karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her şeyden önce savaşların olmadığı, insanların ölmeyip sakat kalmadığı, engelliler için engellerin kaldırıldığı bir dünya diliyorum. Bu dileklerle hepinizin yeni yılını başta Başkanımız Ali Kılıç adına kutluyoruz" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türkiye'nin brüt dış borç stoku belli oldu
Terör örgütünün üst düzey 5 yöneticisi yakalandı
11 yıllık maliye çalışanına veda ziyareti
Çan Anadolu Lisesi'nden Kızılay'a 79 ünite kan bağışı
Başsavcı Çakmak'tan yeni yıl mesajı
Nevşehir Acıgöl yolunda TIR'lar zor anlar yaşıyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakanlık'tan 'elektrik kesintisi' açıklaması
Bakanlık'tan 'elektrik kesintisi' açıklaması
Eğitime kar engeli! Okullların tatil olduğu iller
Eğitime kar engeli! Okullların tatil olduğu iller
Galatasaray yönetimi Hamit Altıntop'u kovdu!
Galatasaray yönetimi Hamit Altıntop'u kovdu!
Borajet'in yeni sahibi SBK Holding!
Borajet'in yeni sahibi SBK Holding!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye çok sert çıktı: Biz bunu yutmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye çok sert çıktı: Biz bunu yutmayız
Adapazarı, Kocaeli, İstanbul 'da elektrik kesintisi! Marmara'da elektrik kesintileri
Adapazarı, Kocaeli, İstanbul 'da elektrik kesintisi! Marmara'da elektrik kesintileri
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türkiye'nin brüt dış borç stoku belli oldu
Türkiye'nin brüt dış borç stoku belli oldu
Terör örgütünün üst düzey 5 yöneticisi yakalandı
Terör örgütünün üst düzey 5 yöneticisi yakalandı
11 yıllık maliye çalışanına veda ziyareti
11 yıllık maliye çalışanına veda ziyareti
Çan Anadolu Lisesi'nden Kızılay'a 79 ünite kan bağışı
Çan Anadolu Lisesi'nden Kızılay'a 79 ünite kan bağışı
Başsavcı Çakmak'tan yeni yıl mesajı
Başsavcı Çakmak'tan yeni yıl mesajı
Nevşehir Acıgöl yolunda TIR'lar zor anlar yaşıyor
Nevşehir Acıgöl yolunda TIR'lar zor anlar yaşıyor
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'ın yeni yıl mesajı
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'ın yeni yıl mesajı
Başkan Altepe tecrübelerini Bursalılarla paylaştı
Başkan Altepe tecrübelerini Bursalılarla paylaştı
74 bin dekarlık zirai alan suya kavuşacak
74 bin dekarlık zirai alan suya kavuşacak
Çocuklarını kreşe bırakıp, işe gideceklermiş
Çocuklarını kreşe bırakıp, işe gideceklermiş
Saruhanlı'dan Halep'e 5 kamyon yardım
Saruhanlı'dan Halep'e 5 kamyon yardım
Bayırköy Belde Belediyesi kar engellerini kaldırıyor
Bayırköy Belde Belediyesi kar engellerini kaldırıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English