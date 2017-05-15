Engelliler yaptı, öğretmenleri ve aileleri afiyetle yedi

Kocaeli'de zihinsel ve bedensel engelli çocukların, engellerine aldırmadan hazırladığı pastalar öğretmenlerinden ve ailelerinden tam not aldı.

Kocaeli'de zihinsel ve bedensel engelli çocukların, engellerine aldırmadan hazırladığı pastalar öğretmenlerinden ve ailelerinden tam not aldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Özel Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören zihinsel ve bedensel engelli çocuklar, Engelliler Haftası kapsamında öğretmenlerine ve ailelerine kendi elleriyle pasta hazırladı. El emeği hazırlanan pastaları, masalara yerleştirilerek süsleyen engelli öğrenciler daha sonra pastaları öğretmen ve ailelere ikram ettiler. Özel öğrenciler tarafından hazırlanan pastaları afiyetle yiyen öğretmen ve veliler, öğrencileri tebrik ettiler. Pastalarının beğenilmesine sevinen engelli çocuklar, etkinlik kapsamında müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.



"YAPARAK ÖĞRENMENİN TADINA VARDILAR"

Engelliler Haftası kapsamında hazırlanan etkinlik hakkında bilgi veren Özel Eğitim Alan Öğretmeni Gülşah Kurt, "Engelliler Haftası dolayısıyla öğrencilerimiz bir etkinlik hazırladı. Yaparak yaşayarak öğrenmenin tadına vardılar. Kendi yaptıkları ürünleri hem ailelerine hem de bize verdiler. Gayet keyifli vakit geçirdik. Onlar içinde keyifli bir gün oldu. Kendi sorumluluklarıyla ortaya bir ürün çıkardılar. Bizimde hazırladığımız çeşitli etkinliklerle çok eğlenceli vakit geçirdiler. Onlara çeşitli oyunlarda hazırladık. Onların olan bir haftada onları eğlendirmek istedik" dedi.



"ENGELLİLERİN EN BÜYÜK PROBLEMİ KAPALI ORTAMLARDA KALMASI"

Engelli bireylerin en büyük probleminin kapalı ortamlarda kalmak olduğunu belirten Kemal Yücel Bayraktar, "Engelli çocuklar için en büyük problem kapalı ortamlarda yaşıyor olmalarıdır. Bu nedenle Atlantis kurumu bizim için büyük bir fırsat oldu. Bu tür etkinlikleri de sık sık yaşıyoruz. Aileler içinde de değişik etkinlikler oluyor" diye konuştu.

Özel öğrenciler için hazırlanan etkinliğe destek veren ISS'ye teşekkür eden Özel Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Mehmet Ali Kaşka ise, "Özel çocuklarımıza eğitim desteği veren Ekcan Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Ekşi'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İsmail Gündüz- Refik Fidan / İHA)