Engelliler için 3 milyon kapak topladı

Bursa'da yaşayan 54 yaşındaki Nazım Gökçe, engellilere tekerlekli sandalye yardımında bulunmak için 3 yılda 3 milyon kapak biriktirdi. Gün aşırı çöplerden, iş yerlerinden ve restoranlardan topladığı kapakları yıkayarak evinde biriktiren Gökçe, yaşadığı sürece kapak toplamaya devam edeceğini söyledi.

Bursa'da yaşayan 54 yaşındaki Nazım Gökçe, engellilere tekerlekli sandalye yardımında bulunmak için 3 yılda 3 milyon kapak biriktirdi. Gün aşırı çöplerden, iş yerlerinden ve restoranlardan topladığı kapakları yıkayarak evinde biriktiren Gökçe, yaşadığı sürece kapak toplamaya devam edeceğini söyledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi'nde ikamet eden 54 yaşındaki Nazım Gökçe, bir tekstil fabrikasından emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek adına engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımında bulunma kararı aldı. 3 yıl önce aldığı bu kararın ardından haftanın belirli günlerinde sokak sokak dolaşarak çöp kutuları, iş yerleri ve restoran gibi yerlerde atılan kapakları toplayan Gökçe, 3 yılın sonunda topladığı yaklaşık 3 milyon kapağı engellilere yardımda bulunmak adına Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Derneğine verdi.



"BZI GÜNLER 4-5 BİN KAPAK TOPLADIĞIM OLDU"

Yaşadığı sürece kapak toplamaya devam edeceğini ve lösemili çocuklara da yardımda bulunacağını ifade eden Nazım Gökçe, "3 milyon kapağı 3 senede topladım. Bu kapakları Ayten Bozkaya Spastik Engelliler Derneği'nden gelen arkadaşlara teslim ettim. Yaşadığım sürece toplamaya devam edeceğim. Herkesi de toplamaya davet ediyorum. İçtikleri suların kapaklarını atmayıp, toplayan yerlere bıraksınlar. Bazı günler 4-5 bin kapak topladığım oldu. Gezdiğim mahallelerdeki muhtarlara da numaramı bıraktım. Bu sayede onlarca kişiyle tanıştım. Bu işi çok benimsedim" dedi.

(Ahmet Yüceer/İHA)