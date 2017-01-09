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Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinden Rektör Gündoğan'a ve Rektör Yardımcılarına hediye
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Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinden Rektör Gündoğan'a ve Rektör Yardımcılarına hediye

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Bölümü öğrencileri dersleri kapsamında hazırladıkları özel tasarımlı ajandaları Anadolu Üniversitesi Rektörlük Ofisi'nde, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özcan, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Prof. Dr. Aydın Aybar, Prof. Dr. Yücel Güney ve Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'ya sundular.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Bölümü öğrencileri dersleri kapsamında hazırladıkları özel tasarımlı ajandaları Anadolu Üniversitesi Rektörlük Ofisi'nde, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özcan, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Prof. Dr. Aydın Aybar, Prof. Dr. Yücel Güney ve Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'ya sundular.

Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Bölümü öğrencilerinin dersleri kapsamında hazırlamış oldukları özel tasarımlı ajandaları kendilerine hediye ettiklerini söyleyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, "Bu bizim için gerçekten çok değerli bir armağan oldu. Öğrencilerin kendi el emekleri ile bana ve Rektör Yardımcılarımıza özel olarak bir ajanda tasarlamaları ve bunu sunmaları bizi çok mutlu etti. Kendilerine teşekkürlerimizi ilettik ve başarılar diledik." şeklinde konuştu.

Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Bölümü öğrencilerinin her yılın ilk döneminde sorumlu oldukları bir yılsonu ödevi olduğunu ifade eden Engelliler Entegre Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sema Batu," Öğrencilerimiz, bu kapsamda geçen yıl da ajanda yapmışlardı. Bu bize hem sürpriz olmuş hem de çok hoşumuza gitmişti. Dersin Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Levent Uygungöz'ün nezaretinde gerçekleştirilen bu üretimin bu yıl Rektörümüz ve Rektör Yardımcılarımız için özel olarak yapılabileceğini düşündük. Arkadaşlarımız da bu düşüncemize aynı heyecanla yaklaştılar. Hocalarıyla birlikte çok ciddi bir emek vererek bu ajandaları ürettiler. Kendilerine sunduğumuz ajandaları hocalarımız çok beğendiler ve olumlu tepkiler verdiler. Hem biz hem de öğrencilerimiz çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.
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