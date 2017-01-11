11.01.2017 13:45 Engelliler Derneği istismarcılardan şikayetçi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Engeliler Derneği Başkanı Harun Sak, engellilerin istismar edilmesinden yakındı. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Engeliler Derneği Başkanı Harun Sak, engellilerin istismar edilmesinden yakındı.



Yenişehir'de derneği kurduktan sonra hiçbir şekilde kimseden bir yardım istemediklerini belirten Harun Sak, "Ancak üzülerek görüyoruz ki dışarıdan gelen bazı şahıslar, köylere giderek bizim derneğimizin adını kullanarak yardım topluyor. Köy muhtarlarımız da iyi niyetle bu insanlara destek oluyor. Bizim Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği olarak böyle bir yardım talebimiz hiç olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bilhassa muhtarlarımız dikkatli olsunlar. Bizim derneğimizin adını kullanan kimseye inanmasınlar" dedi.



Yenişehir esnafını da uyaran Sak, "Yine derneğimizin adını kullanarak dergi satan engelliler var. Biz hiçbir ilçeye ve vilayete gidip satış yapmıyoruz. Her dernek kendi ihtiyaçlarını kendi bulunduğu bölgede karşılasın. Artık vatandaşımızı bıktırıyorlar. Biz engelli vatandaşlarımızı istismar ettirmeyeceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz" diye konuştu.

