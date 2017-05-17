'Engelli yoluna park etme' dedi, öldüresiye dövüldü

Bursa'da bir kişi, oturduğu sitenin girişine otomobilini park edip tekerlekli sandalye ve bebek arabası girişini kapattığı için şikayet ettiği kişi ve arkadaşları tarafından feci şekilde darp edildi. Kalabalık grup tarafından gündüz vakti yapılan linç girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bursa'da bir kişi, oturduğu sitenin girişine otomobilini park edip tekerlekli sandalye ve bebek arabası girişini kapattığı için şikayet ettiği kişi ve arkadaşları tarafından feci şekilde darp edildi. Kalabalık grup tarafından gündüz vakti yapılan linç girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesindeki toplu konutlarda yaşandı. İddiaya göre aynı konutlarda oturan spor yazarı Adnan Alp, site yönetimi tarafından defalarca uyarılmasına rağmen otomobilini site girişindeki tekerlekli sandalye ve bebek arabası yolu üzerine park eden kişi hakkında diğer apartman sakinleriyle birlikte polisi arayarak şikayetçi oldu.

Öğle saatlerinde binanın yanında bulunan bir kafede oturan Adnan Alp'i gören bu kişi ve çalışanları yanına giderek 'neden bizi şikayet ettin?' diyerek üzerine yürüdü. Şahsın ve yanındakilerin üzerine yürümesi üzerine 53 yaşındaki spor yazarı itiraz etmek için ayağa kalktığında kalabalık tarafından darp edildi. Çevrede bulunan vatandaşlara aldırmadan gündüz vakti, Adnan Alp'i darp eden grup polis tarafından gözaltına alınırken, çeşitli yerlerinden yaralanan spor yazarı tedavi altına alındı.

Zanlılar hakkında şikayetçi olan Alp, "Olay günü, bunlar benim oturduğum masaya gelerek bana küfür etti, ben küfür etmesinin ardından ayağa kalktığım anda bana dört kişi saldırmaya başladı. Ne olduğunu anlamadan kendimi korumaya çalıştım. Olaydan sonra şikayetçi oldum. Bizi sindirmeye çalışıyorlar. Hakkımızı aradığımızda nasıl bir ceza kesmeye çalıştıkları ortada" dedi.

