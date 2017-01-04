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Engelli vatandaştan ağabeyine hediye 'böbrek'
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Engelli vatandaştan ağabeyine hediye 'böbrek'

Elazığ'da engelli bir vatandaş, böbrek yetmezliği olan ağabeyine yeni yıl hediyesi olarak böbreğini verdi. Ağabeyini yeniden hayata bağlayan Yakup Aydın, 'Yine lazım olursa yine veririm. Ağabeyim ıstırap çekmesin' dedi.

Elazığ'da engelli bir vatandaş, böbrek yetmezliği olan ağabeyine yeni yıl hediyesi olarak böbreğini verdi. Ağabeyini yeniden hayata bağlayan Yakup Aydın, "Yine lazım olursa yine veririm. Ağabeyim ıstırap çekmesin" dedi.

Elazığ'da yaşayan 5 çocuk babası İzzet Aydın (51), yaklaşık 5 yıldır böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Ancak Aydın'a son 2 ay içerisinde yapılan tetkiklerde böbreklerinin artık süzme görevini yerine getirmediği belirlendi. Bunun üzerine, Fırat Üniversitesi Hastanesi Nefroloji uzmanları, Aydın'ın böbrek nakli olması gerektiğine karar verdi. Aydın için ilk önce sağlıklı olan bir kardeşinden testler alındı, testler neticesinde karşılaşılan kardiyolojik sorunlar nedeniyle nakil gerçekleştirilemedi. Duruma üzülen ve ağabeyinin de engelli duruma düşmesini istemeyen Aydın'ın, çocuk felcinden dolayı fiziksel engeli olan 44 yaşındaki kardeşi Yakup Aydın, böbreğini vermek istedi. Yapılan testlerde herhangi bir sorun çıkmayınca, nakil başarılı bir operasyonla gerçekleştirildi.

"Kardeşime minnettarım"

Nakil sayesinde yeniden hayata tutunduğunu belirten İzzet Aydın, kardeşinin kendisine yeni yıl hediyesi verdiğini ve ona minnettar olduğunu ifade etti. Bir süredir böbrek yetmezliği sıkıntısı nedeniyle sık sık doktora gittiğini anlatan Aydın, "Sonunda doktor, 'Buraya kadar. Böbreklerin bitti artık. Diyalize gelmen gerekiyor. Hemen kolunu deldir. Ya da böbrek verecek yakınların varsa getir' dedi. Çocuklarımı götürdüm ama onlarınki bana olmadı. Köye gittim ve oradaki kardeşlerimin kan tahlillerini alıp Ankara'ya gönderdim. 10 gün içerisinde kan tahlilleri geldi. 3 kardeşimin de uyuyor. Ama birisi dört dörtlük uyuyor. Ama onun kalbinde sorun çıktı. Şimdi engelli olan bu kardeşim böbreğini verdi" dedi.

"Ağabeyime hediye verdim"

Ağabeyine böbreğini verdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Yakup Aydın ise, "Onu hayata tutundurdum. Onun rahat olmasını istiyorum. Yine olsa yine veririm. Ağabeyim ıstırap çekmesin. Verirken hiç tereddütte kalmadım. Böbreğimi gülerek ve sevinerek verdim. Ağabeyime acil şifalar dilerim. Ağabeyimi de çok severler. Herkesin benim gibi ağabeyleri ve kardeşleri olsun. Yeni yılımız kutlu olsun. Barış ve huzur olsun. Analar ağlamasın. Ağabeyime hediye vermişim hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Nakil başarı ile gerçekleşti"

Fırat Üniversitesi Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Cem Özcan ise, Aydın'ın 5 yıllık böbrek hastası olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 ay önce hastamıza böbrek nakli olması gerektiği konusunda tanı konuldu. Biz de hemen hazırlıklarımıza başladık. İşlemleri 3 kardeş üzerinden yaptık. İlk hazırlık yaptığımız hasta tam uyumluydu. Yalnız hazırlık aşamasında kardiyoloji problemlerinden dolayı onay çıkmadı. Daha sonra küçük kardeşin hazırlığına geçtik. Hazırlık aşamasında bir sıkıntı çıkmadı. Her şey onaylandıktan sonra 30 Aralık Cuma günü yaptığımız konseyde 2 Ocak için ameliyat tarihi verildi. 2 Ocak günü sabah 08.00 civarında hastalarımızı ameliyathaneye indirdik. Güzel ve başarılı bir ameliyat neticesinde şuan hastamız yatağında ve gezer vaziyettedir. Böbrekte bir sıkıntı yok. İdrar çıkışı tam olarak devam ediyor. Hastamızın kalış süresi yaklaşık 10 gün olacak. Donörümüzü ise daha erken taburcu edeceğiz."
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