30.12.2016 16:47 Engelli vatandaşın İstiklal'de böyle ilerledi

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, tekerlekli sandalye kullanan engelli bir vatandaşın İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvaya tutunarak ilerlemeye çalıştığı anlar da görüntüye yansıdı. İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, tekerlekli sandalye kullanan engelli bir vatandaşın İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvaya tutunarak ilerlemeye çalıştığı anlar da görüntüye yansıdı.

Tekerlekli sandalye ile İstiklal Caddesi'nde ilerlemeye çalışan engelli vatandaş fırtına nedeniyle üşüdü. Yorgun da düşen vatandaş çareyi nostaljik tramvayın arkasına takılarak ilerlemekte buldu. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.



