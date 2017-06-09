Engelli vatandaş için seferber oldular

Bakırköy Meydanı'nda merdivenlerin arasındaki boşluğu fark etmeden tekerlekli sandalyesinden düşen engelli adam için sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar seferber oldu.

Bakırköy Meydanı'nda merdivenlerin arasındaki boşluğu fark etmeden tekerlekli sandalyesinden düşen engelli adam için sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar seferber oldu.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda tekerlekli sandalyeli bir vatandaş merdiven basamakları arasındaki boşluğu fark edemedi. Dengesini kaybeden vatandaş yere düştü. Bu durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ise duyarlılık örneği göstererek seferber oldu. Adama yardımcı olan vatandaşlar 112 sağlık ekiplerini aradı. Ekipler olay yerine gelerek adamı hastaneye kaldırdı.

(Cenk İşver / İHA)