Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Engelli sporcuların aşkı 'engel' tanımadı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Engelli sporcuların aşkı 'engel' tanımadı

Kazandığı madalyalarla adından söz ettiren Buca Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, bu kez 'engel tanımayan' bir aşkın zaferine ev sahipliği yaptı. Buca Belediyesi Engelli Badminton Takımının başarılı oyuncuları Elif Kaplan ve Mesut Tali'nin takım arkadaşlığı hayat arkadaşlığına uzandı.

Kazandığı madalyalarla adından söz ettiren Buca Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, bu kez "engel tanımayan" bir aşkın zaferine ev sahipliği yaptı. Buca Belediyesi Engelli Badminton Takımının başarılı oyuncuları Elif Kaplan ve Mesut Tali'nin takım arkadaşlığı hayat arkadaşlığına uzandı.
Elif Kaplan (42) bebekliğinde geçirdiği çocuk felci sonrası, Mesut Tali(49) ise 14 yaşında geçirdiği rahatsızlık sırasında uygulanan yanlış tedavi nedeniyle bedensel engelli olup, tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı. Yaşadıkları talihsizlikler sonrasında hayata küsen Elif ile Mesut 30 yıl boyunca evlerinden çıkmadı. Buca Belediyesi'nin Engelli Merkezindeki kursları keşfeden çiftin yolları ise Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan engelli badminton takımında kesişti. 3 yıl önce kurulan badminton takımının birer oyuncusu olan Elif ve Mesut'un aşkları da uzun antrenmanlar sırasında filizlendi.
Takımlarıyla birlikte Türkiye üçüncülüğü gibi büyük başarılara imza atan çift, engelleri aşarak, aşklarını da nikahla taçlandırdı. Tekerlekli sandalye ile yaptıkları ilk dansları ve sevgiyle bağlanan elleri "engeller sadece beyindedir" sözünün kanıtı niteliğindeydi.

ELİF: HEM MADALYALARI HEM AŞKI BULDUM
Yaşadıkları zorlu zamanları ve bugün geldikleri noktayı anlatan Elif Kaplan, "30 yıl ömrüm evde geçti. Engelliler Merkezinde düzenlenen faaliyetlere katılarak dışarı çıktım. Engelleri aştığım gibi badminton sporuyla hem madalyaları hem de aşkı buldum. Yeniden doğmuş gibiyim. Sağlıklı insandan hiçbir farkım yok. Çok mutluyum" sözleriyle duygularını özetledi.

"AŞK ENGEL TANIMIYOR"
35 yıldır engelli yaşam sürdüğünü anlatan Mesut Tali ise tüm engelli bireylere örnek olabilecek yaşamını ve aşkın engel tanımadığını şu sözlerle aktardı; "26 yıl sokağa hiç çıkmadım. Son 8,5 yıldır engelleri yok sayıp sokaklardayım. Geç kalmış gibiydim ama 8,5 yıla o kadar çok şey sığdırdım ki. Kurslarda tekerlekli sandalye basketbol, tenis ve badminton gibi sporları yaptım. Birçok kişinin gezemediği yerleri gezip, görüyoruz. Hiçbir engelli evde kalmasın, onu yapamam, bunu yapamam demesin. Çünkü her şeyi yapabilirsiniz. Hatta aşkı bile. Aşk bile engel tanımıyor. İsterse tekerlekli olsun hiç fark etmiyor."

MUHTEŞEM DANS
Tüm engellere inat, el ele vererek yepyeni bir hayata adım atan Elif-Mesut çifti düğünlerinde yaptıkları muhteşem dans ve neşeleriyle tüm misafirlere "Aşk engel tanımaz" dedirtti. Çiftin mutluluğuna takım arkadaşları ve Buca Belediyespor yöneticileri de eşlik etti. Tali çifti yeni yaşamlarının ilk saatlerinde sevenleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Siirt şehidi memleketine uğurlandı
G7 Zirvesi 2. gününde
Kaçak avcılara İHA'lı tedbir
Uzmandan, 'Ramazan ayında beslenme' uyarısı
Engelli sporcuların aşkı 'engel' tanımadı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Mısır'dan Libya'ya hava saldırısı!
Mısır'dan Libya'ya hava saldırısı!
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Tam 437 kişi talepte bulundu
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Tam 437 kişi talepte bulundu
PKK'nın cephaneliğinde şoke eden silahlar
PKK'nın cephaneliğinde şoke eden silahlar
'Bitlis'in referandumda 'Evet' çıkmayan 5 köyünün muhtarı görevden alındı'
'Bitlis'in referandumda 'Evet' çıkmayan 5 köyünün muhtarı görevden alındı'
Erdoğan talimat verdi: 'Arena' ismi statlardan kaldırılacak!
Erdoğan talimat verdi: 'Arena' ismi statlardan kaldırılacak!
Mısır'da Hristiyanlara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var...
Mısır'da Hristiyanlara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Siirt şehidi memleketine uğurlandı
Siirt şehidi memleketine uğurlandı
G7 Zirvesi 2. gününde
G7 Zirvesi 2. gününde
Kaçak avcılara İHA'lı tedbir
Kaçak avcılara İHA'lı tedbir
Uzmandan, 'Ramazan ayında beslenme' uyarısı
Uzmandan, 'Ramazan ayında beslenme' uyarısı
Engelli sporcuların aşkı 'engel' tanımadı
Engelli sporcuların aşkı 'engel' tanımadı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Beton mikseri kavşaktan böyle düştü
Beton mikseri kavşaktan böyle düştü
Korkunç kaza kamerada
Korkunç kaza kamerada
Motosikletli dumana boğuldu
Motosikletli dumana boğuldu
Korkunç kazada ölenlerinin 4'ünün ismi belli oldu
Korkunç kazada ölenlerinin 4'ünün ismi belli oldu
Babalar kız çocuklarıyla daha çok ilgileniyor
Babalar kız çocuklarıyla daha çok ilgileniyor
PKK'nın üniversite yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
PKK'nın üniversite yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English