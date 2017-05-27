Engelli sporcuların aşkı 'engel' tanımadı

Kazandığı madalyalarla adından söz ettiren Buca Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, bu kez 'engel tanımayan' bir aşkın zaferine ev sahipliği yaptı. Buca Belediyesi Engelli Badminton Takımının başarılı oyuncuları Elif Kaplan ve Mesut Tali'nin takım arkadaşlığı hayat arkadaşlığına uzandı.

Kazandığı madalyalarla adından söz ettiren Buca Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, bu kez "engel tanımayan" bir aşkın zaferine ev sahipliği yaptı. Buca Belediyesi Engelli Badminton Takımının başarılı oyuncuları Elif Kaplan ve Mesut Tali'nin takım arkadaşlığı hayat arkadaşlığına uzandı.

Elif Kaplan (42) bebekliğinde geçirdiği çocuk felci sonrası, Mesut Tali(49) ise 14 yaşında geçirdiği rahatsızlık sırasında uygulanan yanlış tedavi nedeniyle bedensel engelli olup, tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı. Yaşadıkları talihsizlikler sonrasında hayata küsen Elif ile Mesut 30 yıl boyunca evlerinden çıkmadı. Buca Belediyesi'nin Engelli Merkezindeki kursları keşfeden çiftin yolları ise Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan engelli badminton takımında kesişti. 3 yıl önce kurulan badminton takımının birer oyuncusu olan Elif ve Mesut'un aşkları da uzun antrenmanlar sırasında filizlendi.

Takımlarıyla birlikte Türkiye üçüncülüğü gibi büyük başarılara imza atan çift, engelleri aşarak, aşklarını da nikahla taçlandırdı. Tekerlekli sandalye ile yaptıkları ilk dansları ve sevgiyle bağlanan elleri "engeller sadece beyindedir" sözünün kanıtı niteliğindeydi.



ELİF: HEM MADALYALARI HEM AŞKI BULDUM

Yaşadıkları zorlu zamanları ve bugün geldikleri noktayı anlatan Elif Kaplan, "30 yıl ömrüm evde geçti. Engelliler Merkezinde düzenlenen faaliyetlere katılarak dışarı çıktım. Engelleri aştığım gibi badminton sporuyla hem madalyaları hem de aşkı buldum. Yeniden doğmuş gibiyim. Sağlıklı insandan hiçbir farkım yok. Çok mutluyum" sözleriyle duygularını özetledi.



"AŞK ENGEL TANIMIYOR"

35 yıldır engelli yaşam sürdüğünü anlatan Mesut Tali ise tüm engelli bireylere örnek olabilecek yaşamını ve aşkın engel tanımadığını şu sözlerle aktardı; "26 yıl sokağa hiç çıkmadım. Son 8,5 yıldır engelleri yok sayıp sokaklardayım. Geç kalmış gibiydim ama 8,5 yıla o kadar çok şey sığdırdım ki. Kurslarda tekerlekli sandalye basketbol, tenis ve badminton gibi sporları yaptım. Birçok kişinin gezemediği yerleri gezip, görüyoruz. Hiçbir engelli evde kalmasın, onu yapamam, bunu yapamam demesin. Çünkü her şeyi yapabilirsiniz. Hatta aşkı bile. Aşk bile engel tanımıyor. İsterse tekerlekli olsun hiç fark etmiyor."



MUHTEŞEM DANS

Tüm engellere inat, el ele vererek yepyeni bir hayata adım atan Elif-Mesut çifti düğünlerinde yaptıkları muhteşem dans ve neşeleriyle tüm misafirlere "Aşk engel tanımaz" dedirtti. Çiftin mutluluğuna takım arkadaşları ve Buca Belediyespor yöneticileri de eşlik etti. Tali çifti yeni yaşamlarının ilk saatlerinde sevenleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

