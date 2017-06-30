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Engelli şahsın ekmek teknesini kundakladılar
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Engelli şahsın ekmek teknesini kundakladılar

İstanbul Çatalca'da engelli şahsın tek geçim kaynağı olan köfte arabası kundaklandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ekmek teknesi yakılan yüzde 72 engelli şahıs, yetkililerden yardım bekliyor.

İstanbul Çatalca'da engelli şahsın tek geçim kaynağı olan köfte arabası kundaklandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ekmek teknesi yakılan yüzde 72 engelli şahıs, yetkililerden yardım bekliyor.
Olay, Çatalca'da Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde meydana geldi. İddiaya göre; yüzde 72 engeli bulunan Hasan Ekşi isimli köftecinin köfte arabası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Aracını gece saat 2'ye kadar her zamanki sabit noktasında çalıştıran Ekşi, sabah döndüğünde aracını küle dönmüş halde buldu. Kısa süre sonra olayın şokunu atlatan Ekşi, polise başvurduğunda ise olay incelemeye alındı. İnceleme sonucunda 47 yaşındaki engelli adamın aracının yakıldığı anlaşıldı. Tek gelir kaynağı olan köfte tezgahının yakılmasıyla büyük üzüntü yaşayan Ekşi, yetkililerden yardım bekliyor.
Olay öncesi şüphelendiği 2 kişinin kendisine gelip sorular sorduğunu beyan eden Ekşi, "Salı günü gece saat 3,4 civarlarında oldu. Yanmadan önce öğlen saat 3 ve 4 civarıydı yine vatandaş geldi 2 kişi. Bana sordular burada kaça kadar köfte yapıyorsun diye ben de işin durumuna bağlı diye beyan ettim. Ancak o vatandaşları ben daha önce hiç görmemiştim. Buradan geçtiklerini bile görmemiştim hiç. Çekip gittiler akşam gelip köfte falan da yemediler burada. Gece 2'ye kadar ben burada müşteriye hizmet edip saat 2'den sonra evime gittim. Aklımda şüphe oldu adamların sorması, uyuyamadım. Sabah ezan sonrası geldiğimde baktım ki arabam yanmış. Gören eden yokmuş itfaiyeciler gelip söndürmüşler" dedi.

"BÜYÜKLERİMDEN YARDIM BEKLİYORUM"
Karakola gidip şikayetçi olduğunu kaydeden Ekşi, "Bana şüphelendiğim kimse olup olmadığını sordular ben de yok dedim. Daha sonra polisler geldi ve olay yeri inceleme ekipleri geldi buraya. Burada yaptıkları incelemede arabanın altında 2 tane tüp parça ve yapıştırıcı parçaları buldular. Onları arabanın altına atıp ateşlemişler daha sonra da orası patlamış. Ben büyüklerimden yardım bekliyorum çünkü benim gücüm yok" diye konuştu.
(Murat Delice/İHA)

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