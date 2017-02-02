02.02.2017 19:32 Engelli rampası olamayınca trene binemedi

İzmir'in Selçuk ilçesinde yürüme engelli Fehmi Tumer, engelli rampası hazır olmadığı için trene alınmadığını öne sürdü. Tumer, 'En çok da ilgili görevlinin 'Sizi trene alamayız, ben bu durumda hiçbir şey yapamam' şeklindeki ifadesine üzüldüm' dedi. İzmir'in Selçuk ilçesinde yürüme engelli Fehmi Tumer, engelli rampası hazır olmadığı için trene alınmadığını öne sürdü. Tumer, "En çok da ilgili görevlinin 'Sizi trene alamayız, ben bu durumda hiçbir şey yapamam' şeklindeki ifadesine üzüldüm" dedi.

İzmir Selçuk'ta engelli rampası olmadığı için trene alınmadığını öne süren Fehmi Tumer, "Hafta sonu İzmir merkeze gidecektik. Eşim ve ben yavaş yavaş tren istasyonuna gittik ve engelli kartım olmadığı için gişeden paramla biletimizi aldık. Beklediğimiz saatte gelen tren perona yanaştı. Ancak herkes trene binerken biz engelli rampasının hazırlanmasını bekliyorduk. Fakat rampayı hazırlayan yoktu. Oradaki görevliye rampayı niçin hazırlamadıklarını sordum. İlgi görevli bize şu anda rampanın olmadığını ve kendisinin hiçbir şey yapamayacağını söyledi. 'Peki biz şimdi gidemeyecek miyiz?' dediğimde ise 'Sizi trene alamayız, ben ne yapabilirim' diye yanıt verdi" diye konuştu.



"ALT GEÇİTLERDEN KARŞIYA GEÇEMİYORUZ"

Geçimini simit satarak sağlayan yürüme engelli Fehmi Tumer, engellilerin bu şekilde engellenmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Daha önce tren yolu alt geçitlerinden rahatlıkla karşı yöne geçebildiklerini, şimdi ise demirler ile kapatılan alt geçit rampa bölümünden karşı yöne geçemediklerini kaydeden Tumer, tekerlekli sandalye ile Şirince'deki alt geçide kadar gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Bu kadar uzun mesafeye gidebilmek için oldukça yorulduğunu söyleyen Tumer, "Bu kadar uzun bir mesafeden sonra istasyonda gördüğümüz muamele bizlerin canını daha çok yakmaktadır. Bu konunun yetkililer tarafından bir an önce ele alınmasını arzu ediyoruz" dedi.

(Nilüfer Öztürk Silay /İHA)

