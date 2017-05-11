Engelli öğrencilerden engelsiz gösteri

Sivas'ta Engelliler Haftası kapsamında engelli öğrencilerin düzenlediği gösteri, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Sivas'ta Engelliler Haftası kapsamında engelli öğrencilerin düzenlediği gösteri, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programda ilk olarak engelli öğrencilerin yaptığı el sanatları sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa katılan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar sergiyi gezerek öğrencilerin el emeği göz nuru eserlerini inceledi. Özel eğitim kurumlarında öğrenim gören engelli öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Şiirler okuyan öğrenciler çeşitli dans gösteriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Katılımcılar tarafından büyük ilgiyle izlenen gösterilerde engelli öğrenciler halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun türküsünü de seslendirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut yaptığı açıklamada, "Engellilere verilen hizmetlerin rehabilitasyon süreçlerine ilişkin olarak söz konusu hafta içerisinde öncelikle engellilere yönelik bir sergimiz, ardından da salon programı etkinliğimiz bulunmaktadır. Sergi kapsamında yedi yüzün üstünde de engellilerimizin yaptığı eserleri sergilemenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

(Onur Erden - Veysel Korkmaz / İHA)