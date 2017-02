Engelli kadınlar hayata örgü şişleriyle tutundu

Eskişehir'de ortopedik engelli kadınlar, hayata örgü şişleriyle tutunuyor. Engel tanımayan kadınlar, ortaya koydukları el emeği göz nuru eserlerini sergileyecekleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği için hummalı çalışmalarına devam ediyor.

Eskişehir'de ortopedik engelli kadınlar, hayata örgü şişleriyle tutunuyor. Engel tanımayan kadınlar, ortaya koydukları el emeği göz nuru eserlerini sergileyecekleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği için hummalı çalışmalarına devam ediyor.

Kentte yaşayan engelliler, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve ekibi tarafından hayata geçirilen projelerle hayata tutunmaya devam ediyor. Belediye öncülüğünde 19 Mayıs Gençlik Merkezinde açılan el işi kursuna ortopedik engelli kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kursta, yapay çiçekten çantalara, kazaklardan atkılara kadar birçok el emeği göz nuru eser ortaya çıkartan engel tanımayan kadınlar, 'engelli bireyler istedikten sonra her şeyi başarır' sözünün canlı kahramanları. Engel tanımayan kadınlar, kursta yaptıkları eserlerini ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde açılacak sergide görücüye çıkartacaklar.



"BİR GÜN GELİRİZ BURADA 50-60 KİŞİ OLUR"

Azimleriyle örnek olan kadınları ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gençlik merkezinin ortopedik engelli kadınlara da hizmet verdiğini söyledi. El işi ürünlerinin satılacak şekle engelli kadınlar tarafından getirildiğini anlatan Başkan Ataç, "Burası 19 Mayıs Gençlik Merkezi. Burada zaman zaman kalan boşluklardan yararlanarak, engelli kadınlarımıza haftada bir gün kurs açılıyor. Yarım gün oluyor bu kurs. Şu anda işte örgü ile uğraşıyorlar, görüyorsunuz. Onu bir çanta yapıyorlar, başka bir kullanılabilecek veya satılabilecek bir ürün haline getiriyorlar. Yani burada bir boş vakti değerlendiriyorlar. Zaman zaman farklı program dışı işlerde çıkıyor. Sakatlar Derneği'nin önerisiyle bizim koordinatörümüz Kemal Bey'in gayretiyle burada böyle bir iş başladı. Bu devam edecek. Büyüyerek gider inan. Bir gün geliriz burada 50-60 kişi olur. Daha büyüyerek gider. Yaptığımız her işe insanlar severek katılıyor. Bu da vatandaş ile belediye arasındaki bir güven unsuru. İki taraf birbirine güveniyor, seviyor ve birbirine emek veriyor. Bu da işi büyütüp, götürüyor tabi ki" dedi.



"8 MART KADINLAR GÜNÜ'NDE VE ENGELLİLER HAFTASINDA STANTTA SERGİLEYEREK SATIŞA SUNACAĞIZ"

Kursa katılan Çiğdem Çalışır, belediyenin kendilerine malzeme desteğinde bulunduğundan bahsetti. Kadınlar Günü'nde çalışmalarının olacağından söz eden Çalışır, "Biz burada engelli kadınlar olarak bir etkinlik yapmak istedik. Faaliyet yapmak istedik. Hem bir araya gelelim hem de evden çıkamayan engelli kadınlarla sosyal hayatın içinde olalım istedik. Bir çanta, örgü çanta projesi başlattık. Kağıda döktük engelli kadınlarla. Tepebaşı Belediyesi'ne verdik. Belediyemiz de sağ olsun bize yer gösterdiler. Gençlik merkezini de kullanabileceğimizi söylediler. Sadece cuma günleri engelli kadınlarla çanta üretiyoruz. Belediyemiz malzeme desteğinde bulunuyor. Bu ürettiğimiz ürünleri, çantaları 8 Mart Kadınlar Günü'nde ve Engelliler Haftası'nda stantta sergileyerek satışa sunacağız. Hem arkadaşlarımıza bir katkı sağlanacak hem de bir şeyler üretmiş olacağız, evde oturmaktansa. Şimdiye kadar 8 Mart Kadınlar Günü'nde engelli kadınların hiçbir proje çalışması olmadı. Hem de bu 8 Mart Kadınlar Günü'nde biz de bir proje üretelim istedik. Biz de bir farkındalık oluşturmak istedik toplumda. O yüzden böyle bir proje başlattık" diye konuştu.



"EN SON TREND ÇANTALAR VAR"

Örgü eğitmeni Sema Doyuran, engelli kadınların çok azimli olduklarını aktardı. Sosyal bir ortamın oluştuğunu ifade eden Doyuran, "Aralık ayından beri her cuma burada buluşup örgüler örüyoruz. Sosyalleşiyoruz burada. Onlara çok iyi geldiğine inanıyorum. Gerçekten çok azimliler. Ben bile şaşırdım. Başlarken buraya geleceğimizi tahmin etmemiştim. En son trend çantalar var. Sektörün içinde olanlar bunu bilir. Onlara kadar gittik. Ucu onlara kadar gitti. Benim de amacım onların satışa yönelip, hani bunu internet ortamında satarak, ek bir gelir elde etmelerini, o yönde onları yönlendirmeye çalışıyorum. Mesela 3 ay evinden hiç çıkmayan buraya gelen engelli bir arkadaşımız var. Her hafta buraya gelerek evden çıkmış oldu. Mesela onları duymak beni çok motive ediyor" şeklinde konuştu.



"BİZ ENGELLİLER HER ŞEYİ AŞIYORUZ DA YALNIZ MİMARİ KONULARDA ŞİKAYETLERİMİZ VAR"

Kursiyerlerden Nadile Ceylan ise, engelliler olarak kendi engellerini aştıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"El işlerimizi sergilemeye çalışıyoruz. Ördüklerimizi faaliyete geçirmeye çalışıyoruz. Boş zamanlarımızı en azından arkadaşlarımızla birbirimizle oturup sohbet etmemiz, o konuda hem fiziksel hem ruhsal çok güzel avantajlara sahip olmuş oluyoruz. Biz engelliler her şeyi aşıyoruz da yalnız mimari konularda şikayetlerimiz var. Onlar bize daha çok engel oluyor. Halk bize çok engel olmuş oluyor. Ama onun haricinde biz kendimiz kendi kendimize yetecek kadar güce sahibiz."

