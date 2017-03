Engelli çocuğun itfaiyecilik hayali gerçek oldu

Adana'da seyrettiği çizgi filmden dolayı çok sevdiği itfaiyecileri ziyaret eden 16 yaşındaki Burak Can Uğurlu, 1 günlüğüne itfaiyeci olup hayalini gerçekleştirdi.

Adana'da seyrettiği çizgi filmden dolayı çok sevdiği itfaiyecileri ziyaret eden 16 yaşındaki Burak Can Uğurlu, 1 günlüğüne itfaiyeci olup hayalini gerçekleştirdi.

Fuat (47) ve Serpil Uğurlu (39) çiftinin 2 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Burak Can Uğurlu, 6 aylıkken fıtık ameliyatı oldu. Ancak ameliyat sırasında narkoz fazla verildiği için beyin gelişimi yavaşlayarak engelli kaldı. Uğurlu 16 yaşında olmasına rağmen 2 yaşındaki bir çocuk gibi. Uğurlu sadece "anne", "baba" diyebiliyor, konuşamıyor. Uğurlu'nun annesi ve babası da çocukları engelli olduğu için onun üzerine titriyor. Tek başına dışarı çıkamadığı için daha çok evde kalıp sürekli televizyon seyreden Uğurlu, en çok "İtfaiyeci Sam" adlı çizgi filmi seyrediyor. Uğurlu bu nedenle itfaiyecileri de çok seviyor.

Bir gün Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'ndan babasıyla birlikte giderken burada Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiyecileri gören Uğurlu itfaiyeye gelmek istedi. Burak Can, eve gidince de babasına itfaiyeye gitmek istediğini belirtip ağladı. Bunun üzerine baba Uğurlu itfaiyeye gelerek çocuğunun engelli olduğunu ancak itfaiyecileri çok sevdiğini, bu nedenle buraya gelmek istediğini söyleyerek izin istedi. İtfaiye görevlileri de kabul etti. Burak Can Uğurlu içeri girince itfaiye görevlileri ona itfaiye elbisesi de giydirdi. Uğurlu önce bir itfaiye sepetine çıkıp havalandı. Daha sonra ise bir itfaiye aracına binip direksiyonuna geçerek sirenleri çaldı. Uğurlu bir süre sonra gelen bir ihbar üzerine itfaiye erleriyle yangın söndürmeye gitti. Eline hortumu alan Uğurlu etrafa su sıkarak çok mutlu oldu. Çocuklarının mutlu olduğunu gören anne ile baba da sevince boğuldu.



"OĞLUM BURAYA GELİNCE ÇOK MUTLU OLDU"

Baba Uğurlu, oğlunun "İtfaiyeci Sam" isimli çizgi filmden dolayı itfaiyecileri çok sevdiğini belirterek, "Çizgi filmi izledikten sonra oğlum bir yangın görse onu söndürmek için el işaretiyle itfaiyeyi aramamızı isteyip kendi de söndürmeye çalışıyordu. En büyük hayali itfaiyeye gelip bir gün itfaiyeci olmaktı. Bunu arkadaşlardan rica ettim kabul ettiler. Oğlum ile itfaiyeye geldik oğlum itfaiyeci olup su sıktı sepete bindi çok mutlu oldu. Oğlum sürekli buraya gelmek istiyor. İtfaiyecileri çok seviyor" dedi.

Anne Serpil Uğurlu ise oğlunun itfaiyeye geldiğinde çok mutlu olduğunu, eve gider gitmez geri buraya gelmek istediğini belirterek, "Onun mutlu olması bizi de çok mutlu ediyor. Şu an tek mutlu olduğu şey itfaiyeci olmak" diye konuştu.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya/İHA)