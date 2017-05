Engelli asker adaylarına kına gecesi düzenlendi

Zeytinburnu Belediyesi, askerlik çağına gelen 9 engelli bireyin 1 günlük yapacağı askerlik öncesi davullu zurnalı kına gecesi düzenledi. Zaman Zaman duygusal anlara sahne olan kına gecesinde engelli bireylerin gösterileri izleyenlerden tam not aldı.

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), Engelliler Haftası kapsamında engelli Mehmetçiklerini kışlaya hazırladı. Temsili olarak Eyüp 23. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı Hasdal Kışlası'nda 1 günlük askerlik yapacak olan 9 engelli bireye Zeytinburnu Belediyesi hafızalardan silinmeyecek bir kına gecesi düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Meydanındaki törene katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Askerlik Şube Başkanı Albay Halil Akar askere gidecek engelli bireylere ve ailelerinin heyecanına ortak oldu. Albay Halil Akar'ın, AKDEM Müzik Grubunun söylediği şarkılarla engellilerle karşılıklı oyunlar oynaması renkli görüntüler oluşturdu.



ENGELLİ BİREYLERİN ASKER KINALARINI BAŞKAN MURAT AYDIN YAKTI

Davullu zurnalı uğurlamanın yapıldığı kına gecesinde AKDEM Engelliler Koordinasyon Birimi Müzik Grubu, sıra gecesi türküleriyle asker uğurlamasına renk kattı. Engelliler gösteri grubunun geceye özel hazırladığı 'Kınalı Hasan' adlı tiyatro oyunu geceye damga vurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Zeytinburnu İlçe Müftüsü İsmail Gökmen'in yaptığı asker duasıyla, engelli bireylere Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından kınaları yakıldı. Zaman Zaman duygusal anların yaşandığı kına gecesi izleyenlerden tam not aldı.



"ENGELLİ GENÇLERİMİZ HAYATA TUTUNMA MÜCADELESİNİN YANI SIRA VATAN SAVUNMASINA DA KATKIDA BULUNMAK İSTİYORLAR"

Engelli bireylere özel düzenlenen kına gecesinde açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Sağlık sebeplerinden dolayı tam anlamıyla askerlik yapma imkanları yok. Günübirlikte olsa onlar askerliğin tadına varmak istiyorlar. Asker ocağına gidip bir günde olsa orada gün geçirmek istiyorlar. Ben geçmişte bu programlara katıldım. Bu akşam arkadaşlarımızın kına gecelerini yapıyoruz. Bizler bu gençler sayesinde varız. Eğer huzur içerisinde bu ülkede yaşayabiliyorsak Milli Savunmanın askerlerimizin çok ama çok büyük katkısı vardır. Hayata tutunmak için en fazla mücadele eden ve dezavantajlı olan gençlerimiz. O gençlerimiz hayata tutunma mücadelesinin yanı sıra vatan savunmasına da katkı vermek istiyorlar. Geçmiş yıllarda yapılan törenlere katıldım ve o mutluğu engelli kardeşlerimizin gözlerinde hissettim" dedi.



"HEM ÇOK SEVİNÇLİYİM, HEM ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜM"

Kafa büyümesi hastalığı olan oğlunu askere gönderecek olan Havva Arslan, "Çok kötü duygular içindeyim. İsterdim ki yıllarca, aylarca askerlik yapsın ama 1 gün yapabiliyor. Hem sevinçliyim, hem çok üzüntülüyüm. Öyle olsun istemezdim" şeklinde konuştu.

22 yaşındaki kafa büyüme hastalığı olan Alican Arslan ise, "Çok heyecanlıyım, ilk askerliğim olacak. Asker olacağım için çok mutlu oluyorum. Bu bizim için vatani görevdir ve her zaman vatanın arkasında durmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"HEPİMİZ GEREKTİĞİ ZAMAN BU ÜLKE İÇİN ASKERİZ"

Down Sendromlu oğlunu kışlaya gönderecek olan Arslan Deligöz, "Çok mutluyum, aynı zamanda çok da onurluyum. Ağabeyi Hakkari Şemdinli'de askerlik yaptı. Temsili olarak yapıyor olsa da olsun. Bizler gerektiği zaman hepimiz bu ülke için askeriz. 1 gün de olsa oğlumuza bu mutluluğu yaşatmak istedik. İnşallah askerlik vazifesini yapacak" ifadelerini kullandı.

