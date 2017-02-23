Engelli 2 kız kardeş yangında can verdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde gece çıkan yangında biri engelli iki kız kardeş hayatını kaybetti. Olayda yaralanan anne ve 2 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde gece çıkan yangında biri engelli iki kız kardeş hayatını kaybetti. Olayda yaralanan anne ve 2 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Büyükkırım Mahallesi Ülker Sokak 8 numaralı evde meydana geldi. Eşi Bodrum'da inşaatta çalışan Naime Soylu (23), bahçe içinde tek katlı evinde gece uyandığında evi alevlerin sardığını görünce beraber yattığı 2 yaşındaki oğlu Ebubekir Soylu'yu alıp dışarı çıktı. Genç kadın daha sonra da çığlık atarak yardım istedi. Çığlık üzerine uyanan vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada anne içeri girip 6 yaşındaki kızı Emine Soylu ve 3 yaşındaki engelli kızı Fatma Soylu'yu kurtarmak için tekrar eve girmek istedi. Ancak evi tamamen alevler sardığı için komşuları kadına izin vermedi.

Bu arada olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, yangını söndürüp içeri girdiğinde iki kız kardeşi feci şekilde yanarak ölmüş halde buldu.

Kardeşlerin cenazeleri adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yangın sırasında yaralanan anne ve 2 yaşındaki oğlu ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve oğlunda da ciddi yanıklar oluştuğu, hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Polisin ifadesine başvurduğu Naime Soylu olayı şöyle anlattı:

"Gece soba yakmadım. Daha sonra çocuklarla uyudum. Uyandığımda evin yanıyor olduğunu görünce hemen yanımda yatan oğlumu alıp dışarı çıktım. Daha sonra bağırıp yardım istedim. İki çocuğumu kurtarmak için içeri girmek istedim ama komşular izin vermedi. Kısa sürede alevler evi tamamen sardı."

Polisin itfaiye görevlileriyle yaptığı araştırmada yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

(Fatih Keçe/İHA)