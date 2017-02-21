Engelleri sabundan yaptıkları nikah şekerleriyle aşıyorlar

Eskişehir'de, Tepebaşı Belediyesinin Engelliler Koordinasyon Merkezine bağlı Sosyal Yaşam Merkezinde bulunan engelliler, yeni evlenecek çiftlere el emekleriyle sabundan nikah şekeri yapıyor.

Eskişehir'de, Tepebaşı Belediyesinin Engelliler Koordinasyon Merkezine bağlı Sosyal Yaşam Merkezinde bulunan engelliler, yeni evlenecek çiftlere el emekleriyle sabundan nikah şekeri yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği birçok projeyle kentte yaşayan engelli bireyleri sosyal yaşama kazandırmada büyük rol üstlenmeye devam ediyor. Belediye, Batıkent Mahallesinde bulunan Sosyal Yaşam Merkeziyle hem engelli bireyleri sosyal yaşama kazandırıyor hem de ailelerin gözünün arkada kalmamasını sağlıyor. Gündüz işlerine giden veya çocuklarının sosyal hayatta biraz daha fazla rol almasını isteyen aileler, engelli çocuklarını Sosyal Yaşam Merkezine bırakıyor. Yaşları 20 civarındaki engelli bireyler, burada yaptıkları çeşitli etkinliklerin yanında bir de evlenecek çiftlerin düğün hazırlıklarında 'çorbada bizim de tuzumuz bulunsun' diyerek, sabundan nikah şekeri üretimi yapıyor. Engel tanımayarak el emekleriyle ürettikleri nikah şekerlerini cüzi miktarda satışa sunan engelli bireyler, hem sosyalleşiyorlar hem de aile ekonomilerine katkı sağlamış oluyorlar.



"BURADAN ELDE EDİLEN GELİRLER KENDİLERİNE DÖNÜYOR"

Gençleri ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yaşları 20 civarında olan gençlerin burada dolu dolu vakit geçirdiğini söyledi. Nikah şekeri yerine geçecek şekilde sabundan üretim yaptıklarını kaydeden Ataç, "Önce sabunu rendeleyip, sonra suyla uzun süre yoğuruyorlar. Sonra kalıplara alıyorlar ve bir takım ilaveler yaparak, ambalajlıyorlar. Burayı gören evlilik aşamasındaki gençler, siparişler veriyorlar. Çocuklarımız da siparişleri üretiyorlar. Tabii çocuklarımız burada üretim yaparken, aynı anda birçok fayda görüyor. İlk olarak dikkat çok önemli, kol ve el adalelerini kullanıyorlar. Buda motor sinirlerin harekete geçmesini ve el kasıntılarının tedavisi anlamına geliyor. Çünkü o sabunun yoğrulması yaklaşık 1-2 saat sürüyor. Bunların hepsi çocuğun gelişmesi ve düzgün bir hayat geçirmesi için önemli çalışmalar. Bir taraftan da para kazanıyorlar. Yani yaptığımız işin ev ekonomisine de dönüşmesini istiyoruz. Buradaki emekler ve geçirdikleri zamanda terapiyi alıyorlar ama ekonomik olarak da bir kayda girsin istiyoruz. Buradan elde edilen gelirler kendilerine dönüyor" dedi.



EVLİLİK HAZIRLIĞINDAKİ ÇİFTLERE ÇAĞRI

Başkan Ataç, evlilik hazırlığı yapan çiftlere çağrı da bulunarak, şöyle devam etti:

"Bizim nikah dairesinde tahminen senede bin 500'ün üstünde nikah kıyılıyor. Yani buradan da bayağı bir üretim çıkar. Bu yüzden bunun da bir reklamını yapayım. Görüldüğü üzere, çocuklarımız sabundan nikah şekeri yerine geçecek önemli bir iş yapıyorlar. Evlerde de sürekli saklanabilecek bir unsur. Bunun siparişlerini çocuklarımıza verirseniz, çocuklarımızın da hem kendilerine hem de ailelerinin bütçelerine katkıda bulunacaksınız."

(Kadir Çetin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak / İHA)