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Engeli ona engel olmadı duymadan klip yaptı
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Engeli ona engel olmadı duymadan klip yaptı

Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Mehmet Öztaban, doğuştan işitme ve konuşma engeline karşın duymadan ses dalgalarından faydalanarak illüstrasyonlardan oluşan bir animasyon müzik klibi yaptı.

Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Mehmet Öztaban, doğuştan işitme ve konuşma engeline karşın duymadan ses dalgalarından faydalanarak illüstrasyonlardan oluşan bir animasyon müzik klibi yaptı.
Kulaklık yardımıyla yalnızca çok yüksek sesleri çok az duyabilen Öztaban, tasarladığı klip için "En sevdiğim şarkı" dediği The Doors'un 'People are strange' isimli şarkısını seçti.
Yetenek sınavını kazanarak girdiği Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünü bu yıl dereceyle bölüm üçüncüsü olarak bitirmeye hazırlanan Mehmet Öztaban, bitirme projesi olarak işitme ve konuşma engeline karşın bir animasyon müzik klibi hazırlamayı seçti. Kulaklık yardımıyla çok yüksek sesleri çok az ve net olmayan bir şekilde işitebildiğini belirten Öztaban, klibi hazırlarken şarkıdaki müziğin ses dalgalarından ve ona hissettirdiklerinden faydalandığını söyledi.
"Doğuştan gelen işitme sorunum var" diyen Mehmet Öztaban, şöyle konuştu:
"İşitme cihazıyla hayatımı bir nebze olsun kolaylaştırıyorum. İşaret diline ihtiyaç duymadım. Kendimi bu şekilde de ifade edebildiğimi düşünüyorum. 2 yaşında işitme problemim anlaşıldı, 3 yaşında Bornova'da özel eğitime başladım. Normal okullarda okudum hep, azmim ve hocalarımın da desteği sayesinde eğitim hayatım iyi geçti. Bir sonraki yıl ablamın yardımıyla Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümüne yetenek sınavlarını geçerek girdim. İlk başlarken çok tedirgindim, yadırganacağımdan endişeliydim ama yanıldım. Arkadaşlarım ve hocalarım bana çok yardım ettiler destek oldular, bugünlere kadar geldim. Öğrenim hayatım süresince halam ve ablamla kaldığım için ailemden uzak bir şehirde olmak beni çok etkilemedi."

SESLERİ DUYMADAN HAZIRLADI
Bir animasyon klip tasarlamayı seçmesini de anlatan Öztaban, "Güzel ve başarılı geçen dört yılın ardından bitirme projesi olarak ne yapacağıma, danışman hocam Yrd. Doç. İsmail Okay ile birlikte karar verme sürecine girdik. Süreç içerisinde çeşitli projeler konuştuk ve birlikte belki de insanların benim için zor olabileceğini düşündüğü bir animasyon müzik klibi hazırlama kararı aldık. Projeyi hayata geçirmek için en sevdiğim şarkıyı seçtim. Başta, sesleri müziğin ses dalgalarına bakarak nerede yüksek, nerede alçak olduklarını çözdüm ve müzik klibinin animasyonunu bu ses frekansının yüksekliğine, alçaklığına ve tekrar sıklığına göre planladım. Bu süreç devam ederken aynı zamanda klip içindeki sahnelerde belirecek illüstrasyonları tasarlayıp klibe yerleştirdim. Hazırladığım illüstrasyonların şarkı sözleriyle senkronizasyonunu ayarlayıp projemi tamamladım. Hem şarkının hem de klibin beni, çalışmalarımı ve duygularımı yansıttığını düşünüyorum" dedi.

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