Engeli birinciliğine engel olamadı

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü'nü birincilikle bitiren görme engelli 21 yaşındaki Emin Yücel İpekçi, hem engellilere hem de sağlıklı vatandaşlara örnek oldu.

2 yıl boyunca annesi tarafından okula getirilip, götürülen Yücel'in hedefi dikey geçiş sınavıyla hukuk fakültesine geçip, avukat olmak. Yücel, "Engelli olmak hiçbir zaman dünyanın sonu değil, başarıma da engel teşkil eden bir şey değil" dedi.

Mersin'de yaşayan ve doğuştan görme engelli olan Emin Yücel İpekçi, derslerindeki başarısıyla herkese örnek oldu. İlk ve ortaokulu yatılı olarak Adana'da, liseyi Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Yücel İpekçi, üniversite sınavlarına girerek Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü'nü kazandı. 2 yıldır annesi tarafından okula getirilip, götürülen İpekçi, hem annesinin hemde öğretmenlerinin güvenini boşa çıkarmadı. Görme engelli olmasına rağmen 40 kişilik sınıfta okulu bölüm birincisi olarak bitiren İpekçi, hem engellilerin hemde sağlıklı vatandaşların takdirini kazandı.



"ENGELLİ OLMAK HİÇBİR ZAMAN DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Başarısıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Emin Yücel İpekçi, 2 yıl önce Toros Üniversitesi'ne geldiğini söyledi. Bu bölümü seçerken hiçbir zaman baskı altında kalmadığını vurgulayan Yücel, "Derslerden çokta memnun kaldım. Şimdi dikey geçiş sınavlarına hazırlanıyorum, hukuk fakültesine geçmek istiyorum. Hedefim zaten avukat olmak. Bunu başaracağıma inanıyorum. Notlarımı yüksek tuttuğum gibi ileri de daha da iyi başarılara imza atacağıma inanıyorum. Hukuk derslerini çok seviyorum. Avukatlık mesleğini de yapabileceğime inanıyorum. Bu yüzden engelli olmama rağmen avukat olmayı istiyorum. Sonuçta engelli olmak hiçbir zaman dünyanın sonu değil, başarıma da engel teşkil eden birşey değil. Normal insanların yapabileceği işi bende yapabileceğime inanıyorum" diye konuştu.



"HİÇBİR ZAMAN HAYATA KÜSMEMEK GEREKİYOR"

Türkiye'de görme engelli avukatlarında olduğunu kaydeden İpekçi, "Bende onlar gibi olmayı istiyorum. Görme engelli olarak avukatlık yapan kişilerin olduğunu duydum. Görme engelli olarak okumak hiçbir zaman zor değildi. İnsan istedikten sonra her şeyi başarabilir. Hiçbir zaman hayata küsmemek gerekiyor. Engelli olmak başarısızlık anlamına gelmiyor. Sonuçta biz ne kadar engelli de olsak her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Bizim de normal insanlardan hiçbir farkımız yok. Annem de hiçbir zaman benden yardımını esirgemedi. Anneme sonsuz teşekkür ediyorum. 2 yıl boyunca yağmur, kış demeden beni buraya getirip, götürdü. Annem her zaman maddi ve manevi yanımda oldu. Bende hiçbir zaman ne annemi nede hocalarımı mahcup ettim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"YÜCEL AZMİYLE, BAŞARISIYLA HEPİMİZİ UTANDIRDI"

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölüm Başkanı Mehmet Nas, Yücel'i ilk kaydından bugüne kadar takip ettiklerini vurgulayarak, "İlk geldiğinde aslında biraz biz şaşırdık. Nasıl okuyabilecek mi, başarabilecek mi diye kendimize sorduk. Ancak Yücel azmiyle, başarısıyla hepimizi utandırdı. Biz Yücel'e ekstradan bir ayrıcalık da tanımadık. Normal öğrencilerimize ne yapıyorsak, ne sağlıyorsak Yücel'e de aynısı sağladık. Yücel herkese, her şeye rağmen çalışarak, azmiyle bugün kendisine göre aslında toplumda daha avantajlı olan arkadaşlarını geçerek bölümü birinci bitirdi. O yüzden başta ailesi olmak üzere biz hocaları bütün üniversite için Yücel bir gurur haline geldi. Yücel çok meraklı bir öğrenci. Aslında hukuk seçmesindeki sebebi de bu merakı olacak. Normal öğrencilere göre Yücel her zaman soru soran, aklındaki sorunun her zaman cevaplanmasını isteyen bir öğrenci. Aktif olarak her zaman derse katılırdı. Yücel'in ki sadece sınav başarısı değil derse katılım, derse katkı sağlamak açısında da gayet başarılı bir öğrencimiz" şeklinde konuştu.



"YÜCEL HEM KENDİ UMUDUNU HEM DE GÖRME ENGELLİLER İÇİN YENİ BİR UMUT YEŞERTTİ"

İnsanın başına gelmeyince bazı şeylerin anlaşılmadığının altını çizen Nas, şöyle devam etti:

"Tamamen görmeyen bir öğrencinin okul okuyabileceği, üniversite okuyup hemde böyle yüksek başarıyla o okulu bitireceği biraz şaşkınlık yarattı. Yücel bu konuda bence bütün görme engelliler başta olmak üzere bütün engellilere ciddi bir örnek oluşturmakta. Yücel em kendi umudunu yeşertiyor hem de bence görme engelliler için yeni bir umut yeşertmiştir. Başarı kaçınılmaz bir şeydir yeter ki istensin. Bunun en önemli örneği Yücel karşımızda somut bir şekilde durmaktadır. Yücel konusunda artık bizim inanmayacağımız bir şey yok. Yücel yeter ki istesin. O istediği her şeyi bugüne kadar başardı. Bu konuda normal insanlara göre çok çok daha iyisini yaptı. Kendisini kanıtlamış. Bizim artık Yücel'e inanmama gibi bir lüksümüz yok."



"YÜCEL HEP OKUYUP, KENDİ AYAKLARININ ÜSTÜNDE DURMAK İSTEDİ"

Anne Neşe İpekçi de Yücel'in tek oğlu olduğunu dile getirdi. Oğlunun görme engelli olarak dünyaya geldiğini ifade eden İpekçi, "Yücel ilkokulu ve ortaokulu Adana'da yatılı olarak okudu. Lisede Mersin'e geldi. Burada İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde okudu. Ardından üniversite sınavına girerek, Toros Üniversitesi'ne geldi. Kendisi her zaman Adalet bölümünü istedi. Gerçekten de Yücel başladıktan sonra bir azimlendi. Okumayı çok istedi. Çünkü kendi ayaklarının üstünde durmayı çok istedi. Her zaman benimle oturup, dertleşir. Ben her zaman oğlumun arkasında durdum. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi hukuk fakültesine geçmek istiyor. Dikey geçiş sınavlarına hazırlanıyor. Allah yolunu, bahtını açık etsin. Ben var oldukça her zaman arkasındayım. Zaten burayı da bölüm birincisi olarak bitirdi. Bu çok güzel bir duygu. Allah herkese tattırsın. İnsanın çocuğunun başarılı olması gurur verici. Kimin yanına gitsem bana gerçekten öyle güzel bir çocuk yetiştirmişsiniz dediler ki bu çok güzel bir duygu. Anne olmak çok güzel. Tabi bu toplumda asıl engelliler bizleriz. Bizler engelliler kadar düşünceli değiliz. Ben mesela Yücel gibi düşünemiyorum" dedi.

