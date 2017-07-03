Enflasyon rakamları açıklandı!

Ocak ayında yüzde 9,22 sevisine çıkan yıllık enflasyon 3 ay boyunca artış ivmesini korudu ve nisan ayında 11,87 ile 8,5 yılın zirvesini gördü. TÜFE, mayıs ayında ise 11,72 seviyesine geriledi.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde sıfır oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,82 ve en yüksek yüzde 0,97 aralığında yer aldı.

Reuters'ın 13 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, TÜFE'nin Haziran ayında medyan bazında yüzde 0.1 artış göstermesi bekleniyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 9.50 seviyesi ile TCMB'nin yüzde 5 hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor. TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 8.5 seviyesinde.