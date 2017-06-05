Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,02 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,45, Yİ-ÜFE'de 0,52 artış gösterdi.



TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,18, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,72 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 7,74, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 15,26 arttı.



EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA



Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, mayısta aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,97 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,45, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,18, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,72 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,09 artış oldu.



Ana harcama grupları itibarıyla mayısta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,97 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, eğlence ve kültürde yüzde 2,42, eğitimde yüzde 0,90, lokanta ve otellerde yüzde 0,89 ve ev eşyasında yüzde 0,77 artış kaydedildi.



Mayısta endekste aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,91 ile çeşitli mal ve hizmetler olurken, ulaştırmada yüzde 0,73 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,55 düşüş gerçekleşti.



YILLIK DEĞİŞİMLER



TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 21,69 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşirken, bu grubu yüzde 16,91 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 15,81 ile ulaştırma, yüzde 13,29 ile sağlık ve yüzde 11,60 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.



Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 63'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 272'sinin ortalama fiyatlarında artış, 79'unun ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



ZAM ŞAMPİYONU UMREYE GİDİŞ BİLETİ



Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 30,18 ile umreye gidiş ücretinde oldu.



Umreye gidiş ücretindeki fiyat artışını yüzde 21,60 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izledi.



Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 19,64 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 16,28 ile kuru soğan, yüzde 14,98 ile limon, yüzde 12,66 ile kivi, yüzde 10,02 ile erkek gömleği, yüzde 9,84 ile kadın ceketi ve yüzde 9,36 ile elbise dikkati çekti.



EN ÇOK SİVRİ BİBER UCUZLADI



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 59,79 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 40,04 ile taze fasulye, yüzde 33,67 ile salatalık, yüzde 19,59 ile patlıcan, yüzde 16,82 ile kabak, yüzde 12,16 ile domates, yüzde 8,98 ile kasko ve zorunlu trafik sigortası, yüzde 5,36 ile yumurta ve yüzde 3,92 ile mücevher (altın) izledi.