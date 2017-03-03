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Enflasyon rakamları açıklandı
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Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0,81, yurt içi üretici fiyat endeksi de aylık yüzde 1,26 arttı

Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0,81, yurt içi üretici fiyat endeksi de aylık yüzde 1,26 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Şubat ayı tüketici ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,88 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış yüzde 2,82 ile ulaştırma grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 2,17, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,38, konutta yüzde 1,18 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,89 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,35 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Şubat ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,67 ile ev eşyası oldu.
Yıllık en fazla artış yüzde 21,72 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 17,96, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,82, sağlık yüzde 12,53, eğitim yüzde 9,33 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
Aylık en yüksek artış yüzde 1,34 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)'de oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 4,44 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 12,24 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,44 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.
Şubat 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 40 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 104 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 5,87 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,39 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,36 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,68 düşüş ve su sektöründe yüzde 1,91 artış olarak gerçekleşti.
Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 9,68 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,67 ile tütün ürünleri ve yüzde 3,41 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 0,68 ile bir ay önceye göre endekslerin düştüğü tek alt sektör oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Şubat ayında aylık ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.

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