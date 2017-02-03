Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,98 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 oldu.



Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 92,71 ile kabakta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,80 ile kadın ceketinde görüldü.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI 'KABAK'TA

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 92,71 ile kabakta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,80 ile kadın ceketinde görüldü.

BEKLENTİLERİ AŞTI

TÜFE ocak ayında yüzde 2,46 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ekonomistler TÜFE'de yüzde 1,78 artış bekliyordu. Yurtiçi ÜFE de ocakta yüzde 3,98, yıllık bazda yüzde 13,69 olarak gerçekleşti.

OCAKTA EN ÇOK GIDA FİYATLARI ARTTI

TÜFE'de aylık en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,25, ulaştırmada yüzde 3,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,39 artış gerçekleşti.

Aylık bazda düşüş gösteren tek grup yüzde 6,99 ile giyim ve ayakkabı oldu.

YILLIK BAZDA ALKOL-TÜTÜN ARTIŞ LİDERİ

Son bir yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında yüzde 22,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubu ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 15,61 ile ulaştırma, yüzde 12,74 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12,13 ile sağlık, yüzde 9,43 ile eğitim izledi.