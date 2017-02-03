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Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında aylık yüzde 2,46, yurt içi üretici fiyat endeksi de Ocak'ta yüzde 3,98 arttı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında aylık yüzde 2,46, yurt içi üretici fiyat endeksi de Ocak'ta yüzde 3,98 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ocak ayı 'Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Verileri'ni açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,76 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,25, ulaştırmada yüzde 3,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,39 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 6,99 oranında düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış yüzde 22,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 15,61, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,74, sağlık yüzde 12,13, eğitim yüzde 9,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
Aylık en yüksek artış yüzde 3,89 ile TRC2'de (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,07 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,3 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.
Ocak 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 31 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 300 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 83 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4,96 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 6,58 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,87 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 4,12 artış ve su sektöründe yüzde 3,72 artış olarak gerçekleşti.
Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 29,26 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 12,00 ile kok ve rafine petrol ürünleri ve yüzde 7,61 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 2,29 ile bir ay önceye göre endekslerin düştüğü tek alt sektör oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Ocak ayında aylık en fazla artış enerji mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.
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