'Enflasyon, işsizlik ve faizde tek haneleri göreceğiz'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Çok kısa süre içerisinden itibaren hem faiz, hem enflasyonda ve hem de işsizlik oranlarında yıl sonu itibariyle tek haneli rakamları göreceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Türkiye Bankalar Birliği 60'ıncı Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Canikli burada yaptığı açıklamalarda enflasyon, işsizlik ve faizde yılsonu itibariye tek haneli rakamların görüleceğini belirterek, "Elbette bazı makrolarda bir takım olumsuzluklar var. Bunlar kalıcı değildir, geçicidir. Çok kısa süre içerisinden itibaren hem faiz, hem enflasyonda ve hem de işsizlik oranlarında yılsonu itibariyle tek haneleri rakamları göreceğiz" dedi.



"BU BANKACILIK SİSTEMİNDE HER ZAMAN OLMUŞTUR"

Bankacılık sektörünün tek başına faizleri oluşturmadığını ancak buna ciddi anlamda etki edebilme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Canikli, "Bir miktar faiz konusunun altını çizmek istiyorum. Faizlerin nasıl belirlendiğini biliyoruz. Bu tabi bankacılık sektörü tarafından oluşturulmuyor. Fakat sektörün faizi olumlu ya da olumsuz anlamda etkileme kapasitesi de var. Geçmişte de biz bunları yaşadık özellikle yetersiz olan tasarrufların elde edilmesi sürecinde ortaya konan politika ve performans faiz oranları üzerinde mevduat faizleri yoluyla doğrudan bir etkiye sahip. Bu bankacılık sisteminde her zaman olmuştur. Çünkü bizde her zaman tasarruflar yetersizdi. Dolayısıyla yetersiz tasarrufların elde edilmesi yarışı çoğu zaman aşırı rekabete kaçtı. Buradaki yanılgı; sınırı olan kaynağın, tasarrufun elde edilme yarışı kaynak miktarını artmaz, sadece onun maliyetini yükseltir. Hepsi bu. Dolayısıyla beklentimiz esas itibariyle bu noktada mevduata böyle bir yarışın olmamasıdır. Bankacılık sektöründen beklentimiz bu, yoksa onun dışındaki faiz oluşumunda hiç kimse bankalara bir sorumluluk yükleyemez" diye konuştu.



"GEÇTİĞİMİZ AYLARDA GAYRİMENKUL SERTİFİKASINI DEVREYE SOKTUK"

Reel sektöre destek görevini kısa süre içerisinde bankacılık sektörünün ortaya koyduğunu söyleyen Canikli, "Tabi bir haksızlık da şu; aslında bütün yük çok büyük oranda bankacılık üzerinde. Hep buna yükleniyoruz. Banka dışı finansal araçlarımızı istediğimiz oranda geliştiremedik. Son 10-15 yılda gerçekten daha önce gündeme gelmeyen, kimsenin düşünmediği yeni finansal enstrümanlar devreye sokuldu ama burada atacak daha epey adımımız var. Alınacak mesafemiz var. Onla ilgili de çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda gayrimenkul sertifikasını devreye soktuk. İlk uygulamasını başlattık. Oradan ciddi anlamda finansal anlamda br alan açılacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.



BANKA SENEDİ

Gelecek günlerde banka senetlerinin devreye gireceğini açıklayan Canikli, "Yine önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz ismine de banka senedi dediğimiz özet olarak; bankaların içeride ve dışarıda aktiflerini menkulleştirerek ikinci l piyasada nakde dönüştürmeye imkan sağlayacak bir proje devreye girecek. Her türlü formatta bankalarımız aktiflerini pazarlayabilir. Bu konuda talep de var. Bu da çok önemli bir enstrüman olacaktır. Önümüzdeki günlerde SPK tarafından regüle edilecek" dedi.



BÜYÜME RAKAMLARI

Canikli son olarak ise büyüme rakamlarına değindi. Yılsonunda yüzde 4'lük bir büyüme rakamının yakalanacağının altını çizen Canikli, "Öncü rakamlarda çok açık bir şekilde gösteriyor ki 2017'de de biz yüzde 4'ün üzerinde büyüme rakamını yakalayacağız. Hatta burada olumlu anlamda sürprizler de yaşanabilir" diye konuştu. Toplantı sonunda TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'e hediye takdim etti.

(Ali Canberk Özbuğutu / İHA)