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Enflasyon geriledi
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Enflasyon geriledi

Enflasyon Haziran ayında geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici fiyat endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,27 düşüş gösterdi. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise Haziran'da yüzde 0,07 arttı.

Enflasyon Haziran ayında geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici fiyat endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,27 düşüş gösterdi. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise Haziran'da yüzde 0,07 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Haziran ayı tüketici fiyat endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,27 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,36 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış yüzde 1,05 ile eğitim grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 1,03, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,52, ev eşyasında yüzde 0,48 ve konutta yüzde 0,31 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP GİYİM VE AYAKKABI OLDU
Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,06, ulaştırmada yüzde 0,84, haberleşmede yüzde 0,39 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,14 düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış yüzde 21,70 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 14,34, ulaştırma yüzde 14,07, sağlık yüzde 12,66 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

BÖLGELER
Aylık en yüksek artış yüzde 0,49 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)'de oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,28 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,42 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 10,74 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.
Haziran 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 67 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 213 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 134 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yİ-ÜFE
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,98 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,26 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,05 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,90 artış ve su sektöründe yüzde 0,36 artış olarak gerçekleşti.
Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 0,90 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 0,82 ile tekstil ürünleri, yüzde 0,71 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 13,44, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 4,12 ve bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,69 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Haziran ayında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.

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