Enflasyon düşüşe geçti

Yıllık enflasyon, 2016'nın kasım ayından beri ilk kez düşüşe geçti.

Yıllık enflasyon, 2016'nın kasım ayından beri ilk kez düşüşe geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,09 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 5,97 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 2,42, eğitimde yüzde 0,90, lokanta ve otellerde yüzde 0,89 ve ev eşyasında yüzde 0,77 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,91 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 0,73 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,55 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 21,69 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 16,91, ulaştırma yüzde 15,81, sağlık yüzde 13,29 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,60 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 1,24 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)'de oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,71 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 14,60 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 10,55 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Mayıs 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 63 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 272 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 79 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,02 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,54 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,57 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,31 artış ve su sektöründe yüzde 0,72 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 3,24 ile mobilya ürünleri, yüzde 2,73 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 1,97 ile tütün ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5,87, metal cevherleri yüzde 2,05 ve ham petrol ve doğal gaz yüzde 1,20 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Mayıs ayında aylık en fazla artış dayanıklı tüketim mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.

