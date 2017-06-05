Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Enflasyon düşüşe geçti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Enflasyon düşüşe geçti

Yıllık enflasyon, 2016'nın kasım ayından beri ilk kez düşüşe geçti.

Yıllık enflasyon, 2016'nın kasım ayından beri ilk kez düşüşe geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,09 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış yüzde 5,97 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 2,42, eğitimde yüzde 0,90, lokanta ve otellerde yüzde 0,89 ve ev eşyasında yüzde 0,77 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,91 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 0,73 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,55 düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış yüzde 21,69 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 16,91, ulaştırma yüzde 15,81, sağlık yüzde 13,29 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,60 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
Aylık en yüksek artış yüzde 1,24 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)'de oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,71 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 14,60 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 10,55 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.
Mayıs 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 63 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 272 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 79 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,02 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,54 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,57 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,31 artış ve su sektöründe yüzde 0,72 artış olarak gerçekleşti.
Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 3,24 ile mobilya ürünleri, yüzde 2,73 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 1,97 ile tütün ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5,87, metal cevherleri yüzde 2,05 ve ham petrol ve doğal gaz yüzde 1,20 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Mayıs ayında aylık en fazla artış dayanıklı tüketim mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile bir araya geldi
Dünya Bankası 'Türkiye' tahminini büyüttü
Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu
48 terörist etkisiz hale getirildi
Enflasyon rakamları açıklandı
Sezon istatistikleri belli oldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Havai fişeği bomba sanan taraftar birbirini ezdi: 600 yaralı
Havai fişeği bomba sanan taraftar birbirini ezdi: 600 yaralı
Bruma Leipzig'de! İşte G.Saray'ın alacağı rakam
Bruma Leipzig'de! İşte G.Saray'ın alacağı rakam
Rakka operasyonu başladı
Rakka operasyonu başladı
Büyükelçinin mailleri hacklendi! Skandal ilişkiler ortaya çıktı
Büyükelçinin mailleri hacklendi! Skandal ilişkiler ortaya çıktı
Halk TV kapatıldı mı? Halk TV yayını neden durdu?
Halk TV kapatıldı mı? Halk TV yayını neden durdu?
Alman bakan Gabriel: Türkiye, PKK konusunda haklı!
Alman bakan Gabriel: Türkiye, PKK konusunda haklı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile bir araya geldi
Dünya Bankası 'Türkiye' tahminini büyüttü
Dünya Bankası 'Türkiye' tahminini büyüttü
Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu
Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu
48 terörist etkisiz hale getirildi
48 terörist etkisiz hale getirildi
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Sezon istatistikleri belli oldu
Sezon istatistikleri belli oldu
İnönü'de yağmur sele neden oldu
İnönü'de yağmur sele neden oldu
Mayısta zam şampiyonu umreye gidiş ücreti oldu
Mayısta zam şampiyonu umreye gidiş ücreti oldu
Guterres, Akıncı ve Anastasiadis ile görüştü
Guterres, Akıncı ve Anastasiadis ile görüştü
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Vatandaşlıktan çıkarılma süreci başladı
Vatandaşlıktan çıkarılma süreci başladı
Öğrencilerden boğulmaları önleyecek buluş
Öğrencilerden boğulmaları önleyecek buluş

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English