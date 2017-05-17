'Enflasyon çığırtkanlığı yapanlar, domatesten başka adres arasın'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 'Tarladaki 2 TL'lik domates nasıl 8 TL oluyor? Çözülmesi gereken bu ortadaki 6 TL'nin hangi alın teri karşılığında verilip verilmemesi meselesidir. Enflasyon çığırtkanlığı yapanlar başka adrese baksın' dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Tarladaki 2 TL'lik domates nasıl 8 TL oluyor? Çözülmesi gereken bu ortadaki 6 TL'nin hangi alın teri karşılığında verilip verilmemesi meselesidir. Enflasyon çığırtkanlığı yapanlar başka adrese baksın" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İstanbul'da Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik lansmanında konuştu. Üreticilerin mahsüllerinin daha az aracıyla tüketiciye ulaşması amacıyla Tarım Kredi'nin piyasada daha aktif roller üstlenmeye başladığını dile getiren Çelik, "Neticede Tarım Kredi kurumsal karlılık yerine sektörel kazanç hedeflemiş oldu.Doğal afetlerden kaynaklı tarımal risklerin tamamını sigort kapsamına almış bulunuyoruz. En önemlisi buğdayda kuraklığı güvence altına aldık ama 2018'den itibaren kuraklık karşısında tüm ürünler sigorta kapsamına alınmış olacak" diye konuştu.

Bakan Çelik tartışılan domates fiyatlarıyla ilgili sert mesajlar verdi. Çelik, "İstanbul Boğazı'nı seyrederek tarım kesiminin üretimde yaşadığı zorlukları konuşmak çok kolay. Yok efendim dometesin fiyatı şuymuş, enflasyon yükselmiş, enflasyonun yükselmesinin sebebi de çiftçi oldu. Geçin bunları. Çiftçiyle ilgili bakışları olumsuz noktaya çeken bu yaklaşımlara şiddetle karşı olduğumuzu söylüyorum. Çiftçi 40 kuruşa domatesi satarken, çiftçi geçtiğimiz yıl 30 kuruşa domatesi satarken bugün itibariyle 8 liradan konuşulan domates 4 liraya düşmüş. Yani çiftçi maliyetin altında sattığı ürününe pazar bulamazken çiftçiye sahip çıkmayanların, bugün bir nebze çiftçinin yüzü güldü diye enflasyonun ana nedeni yapmak kabul edilemez" dedi.



"ENFLASYON ÇIĞIRTKANLIĞI YAPANLAR, DOMATESTEN BAŞKA ADRES ARASIN"

Çiftçilere üretime devam mesajı veren Çelik, hükümet olarak yanlarında olduklarını belirtti. Çelik şunları kaydetti: "Enflasyonla ilgili bir sorun var mı? Var, nedir bu sorun? 2 TL'ye çiftçinin tarlasından çıkan domates eğer 8 TL'ye satılıyorsa çiftçiden çıkan domatesin nerelere uğradığına bakmak gerekiyor. İşte gıda komitesi bununla uğraşıyor. Gıda komitesi bunu çözmeye çalışıyor. Tarladaki 2 TL'lik domates nasıl 8 TL oluyor? Çözülmesi gereken bu ortadaki 6 TL'nin hangi alın teri karşılığında verilip verilmemesi meselesidir. Yoksa çiftçiyle ilgili sanki çiftçi yanlış bir iş yapıyormuş gibi buna hayır diyoruz. Buradan haykırıyoruz, sesleniyoruz 'Üretmeye devam edin, hükümet olarak yanınızdayız ve bu enflasyon çığırtkanlığını yapanlara adresi başka yerde bakın diyoruz."

(Ali Canberk Özbuğutu /İHA)