Enes Ünal resmen Villareal'de

Villareal, milli futbolcu Enes Ünal'ın transferini açıkladı.

Villareal, milli futbolcu Enes Ünal'ın transferini açıkladı.

Bonservisi Manchester City'de olan ve kiralık oynadığı Twente'de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal'ın transferi resmen açıklandı. Dün İspanya'ya giden genç yıldız Villareal için sağlık kontrollerinden geçti. Kontrollerinde soruna rastlanmaması üzerine Villareal 20 yaşındaki futbolcunun transferi için Manchester City ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Anlaşmaya göre İspanyol ekibinin Enes için 14 milyon Euro ödeyeceği belirtilirken, City genç yıldızı 20 milyon Euro bedelle geri alabilecek.

Başarılı oyuncu altyapısından yetiştiği Bursaspor'dan Manchester City'e 3 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Enes bu transferden sonra sırasıyla Genk, NAC Breda ve Twente takımlarında kiralık olarak forma giymişti.

