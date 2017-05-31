Enes Ünal'ın yeni adresi belli oldu

Bonservisi Manchester City'de bulunan milli futbolcu Enes Ünal, Villareal'e transfer oldu.

Bonservisi Manchester City'de bulunan milli futbolcu Enes Ünal, Villareal'e transfer oldu.

Kiralık oynadığı Hollanda ekibi Twente'de başarılı bir sezon geçiren ve attığı 19 golle dikkat çeken Enes Ünal, İspanyol ekiplerinden Villareal'e transfer oldu. Bein Sports'ta yer alan habere göre; 20 yaşındaki forvetin transferi için Manchester City ve Villareal anlaşma sağladı. Villareal'in Enes Ünal transferi için 14 milyon Euro ödeyeceği belirtilirken, genç yıldızın 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Anlaşmaya göre City yıldız ismi geri almak isterse Villareal'e 20 milyon Euro ödeyecek.

Başarılı oyuncu altyapısından yetiştiği Bursaspor'dan Manchester City'e 3 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Enes bu transferden sonra sırasıyla Genk, NAC Breda ve Twente takımlarında kiralık olarak forma giymişti.

