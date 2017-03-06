Enes Ünal Hollanda'da parlıyor

Hollanda Eredivisie'de Twente forması giyen genç yıldız Enes Ünal'ın Willem'e attığı gol beğeni topladı. Henüz 19 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon ortaya koyduğu performansla Manchester City'e de adeta mesaj gönderiyor.

Hollanda Eredivisie'de Twente forması giyen genç yıldız Enes Ünal'ın Willem'e attığı gol beğeni topladı. Henüz 19 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon ortaya koyduğu performansla Manchester City'e de adeta mesaj gönderiyor.

Bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de olan ve Twente'ye kiralanan 19 yaşındaki futbolcu, Hollanda Ligi'nin 25. haftasında Twente'nin Willem ile karşılaştığı mücadelede attığı golle Avrupa basınında çok konuşuldu. Bursaspor altyapısından yetişen ve Bursaspor'da da forma giyen oyuncu, 2015-2016 sezonunda Manchester City'e transfer olmuştu. İngiliz ekibi Manchester City'den Twente'ye kiralanan genç yetenek, gollerine devam ediyor.

Manchester City'den ilk olarak 2015-2016 sezonunda Belçika ligi ekiplerinden Genk'e kiralanan Enes, 14 maçta 2 gol atarken, Hollanda 2. Lig takımı olan Breda'ya kiralandıktan sonra 14 maçta 9 gol kaydetmişti. Her sezon ilerleme kaydeden genç yetenek şu anki takımı Twente'de 24 maçta 13 gol attı.



GOL KRALLIĞI YARIŞI İÇİNDE

Enes, Twente forması ile attığı 12 golle, gol krallığı yarışının da içerisinde bulunuyor. Hollanda'da gol krallığında Feyenoord'lu Nicolai Jörgensen 15 golle zirvede bulunurken, Heerenveen'in İranlı oyuncusu Reza Ghoochannejhad 14 gole sahip. 13 golü bulunan Heracles'li Samuel Armenteros'u ise 12'şer gole sahip Davy Klaassen (Ajax) ve Enes Ünal takip ediyor. Enes'in ligde 2 de asisti bulunurken, kupada ise 1 gole imza attı.



HOLLANDA'DA EN ÇOK GOL ATAN TÜRK

Willem mücadelesinde yaklaşık 25 metreden attığı gol ile bu sezon Hollanda Eredivisie'de 12. golüne imza atan Enes Ünal, bir dönem Feyenoord forması giyen ve 11 gol atan Colin Kazım'ı da geride bırakarak Hollanda'da en çok gol atan Türk oyuncu oldu.

