Enes Ünal'dan teşekkür mesajı

Twente formasıyla başarılı bir performans sergileyen Enes Ünal, sezonun tamamlanmasının ardından bir mesaj paylaştı.

Twente formasıyla başarılı bir performans sergileyen Enes Ünal, sezonun tamamlanmasının ardından bir mesaj paylaştı.

Sezonu Hollanda'da Twente forması giyerek geçiren ve 18 gole ulaşan milli oyuncu Enes Ünal, kulübünde yılın oyuncusu seçilmesinin ardından bir mesaj yayımladı. 20 yaşındaki forvet mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Twente'ye ilk geldiğim günler ne ile karşılaşacağıma dair çok fazla fikrim yoktu, bekleyip görme yoluna gittim. Gördüğüm ilk şey taraftarların sevgisi ve desteğiydi. İlk intiba böyle olunca gerisi de güzel oldu, hep birlikte başarılı bir sezon geçirdik. Bu harika sezon için takım arkadaşlarımdan taraftarlara, idarecilerden teknik heyete kadar herkese minnettarım. Sahaya her şeyimi vermeye, sonuna kadar mücadele etmeye çalıştım, umarım bunu fark ettirebilmişimdir ve umarım seyircilerin eğlenceli vakit geçirmelerine katkı sağlayabilmişimdir. Ve son olarak beni Twente adına sezonun en iyi oyuncusu seçtiğiniz için teşekkür ederim. Kariyerimin süreklilik anlamında ilk ve en verimli sezonunda bu ödül benim için çok büyük bir onur."

