Enes Kanter'in pasaportuna el konuldu

NBA'de oynayan FETÖ'cü Enes Kanter'in pasaportuna Romanya havaalanında el konulduğu öğrenildi.

NBA'de oynayan FETÖ'cü Enes Kanter'in pasaportuna Romanya havaalanında el konulduğu öğrenildi.

NBA'de basketbol yaşamını sürdüren Enes Kanter, Romanya'ya büyük şok yaşadı. Romanya polisi, Kanter'in pasaportuna el koyup, gözaltına aldı. FETÖ'cü Enes Kanter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Burada Türkiye tarafından pasaportumun iptal edildiğini söylediler. 4 saattir beni burada iki polis tarafından tutuyorlar" açıklaması yaptı.

