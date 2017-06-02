Enes Kanter'in babası gözaltında

NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Prof. Dr. Mehmet Kanter'i gözaltına aldı. Kanter'in emniyetteki işlemlerin ardından Tekirdağ'a gönderileceği öğrenildi.
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