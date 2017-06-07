Enes Kanter'in babası adliyeye sevk edildi

NBA'da oynayan Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter Adliyeye sevk edildi.
NBA'da oynayan Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter Adliyeye sevk edildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne yönelik FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınıp Tekirdağ'a getirilen Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Prof Dr. Mehmet Kanter, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi. (Halil Dağ/İHA)
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