Enes Kanter hakkında kırmızı bülten talebi

NBA'de oynayan basketbolcu Enes Kanter hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık, Kanter hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

NBA'de oynayan basketbolcu Enes Kanter hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık, Kanter hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Can Tuncay, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yazı yazarak, basketbolcu Ense Kanter hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren, İstanbul 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği, İsviçre doğumlu Enes Kanter'in kaçak olması, suçun niteliği ve delil durumu dikkate alınarak hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Soruşturma savcılığı Kanter hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Savcılıkça Kanter hakkında İNTERPOL'den kırmızı bülten çıkarılması için hazırlanan formda, 15 Temmuz tarihinde FETÖ mensubu bir kısım askerlerin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve anayasal kurumlarını ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli Enes Kanter'in sosyal medyada, Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkililerine alenen hakaretlerde bulunduğu ifade edilen formda, "Şüphelinin sosyal medyada darbe girişimini över nitelikte paylaşımlarda bulunduğu, FETÖ tepe yönetimi ve diğer üyeleri ile irtibat halinde olduğu, örgütün gizli haberleşmede kullandığı ve referans sistemi ile çalışan 'ByLock Talk AndChat' adlı programı kullandığı" anlatıldı. Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin 'FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi' olduğunun anlaşıldığına dikkat çekilerek, dava zamanaşımı tarihi 24 Mayıs 2032 olarak belirtildi.

(Başak Akbulut/İHA)