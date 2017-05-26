Enes'in yeni adresi La Liga

Hollanda ligi takımı Twente'de forma giyen başarılı genç oyuncu Enes Ünal'ın, İspanya'nın Valencia takımına transfer olacağı iddia edildi.

Hollanda ligi takımı Twente'de forma giyen başarılı genç oyuncu Enes Ünal'ın, İspanya'nın Valencia takımına transfer olacağı iddia edildi.

Bonservisi İngiliz ekibi Manchester City'de olan milli futbolcunun Twente'den sonda Valencia'da da kiralık olarak forma giyeceği ifade edildi.

Enes, Twente'de 33 maçta 19 gol atmış ve yılın futbolcusu seçilmişti.

