Enerji sektörüne yatırım vatandaşın cebine yansıyacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerji sektöründe büyümesinin devam ettiğini ifade ederek, 'Gelecek 10 yıl içinde asgari 50 bin megavatlık yatırımla sektörü büyütmeye devam edeceğiz. Vatandaşımızın cebine yansıyan faturayı düşürmek için inşallah bu iyileştirmelerin daha da ötesine gideceğiz' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerji sektöründe büyümesinin devam ettiğini ifade ederek, "Gelecek 10 yıl içinde asgari 50 bin megavatlık yatırımla sektörü büyütmeye devam edeceğiz. Vatandaşımızın cebine yansıyan faturayı düşürmek için inşallah bu iyileştirmelerin daha da ötesine gideceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 10. Sektör Toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Albayrak'ın yanı sıra EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve enerji firmaları başkanları ile temsilcileri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Albayrak, "Türkiye olarak biz büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşma noktasında enerji alanın ne kadar önemli olduğunu, bu alanda hizmet gösteren, yatırım yapan emek ortaya koyan tüm firmalarımızın bizim için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Güçlü bir piyasa ekonomisi için güçlü bir enerji piyasasına muhakkak ihtiyacımız var. Eğer rekabet yoksa sonuçta tüketiciye uygun maliyetle enerji sağlama imkanımız da olmaz. Elektrik dağıtım sektörünün özelleştirilmesinin arkasındaki temel amacımız da, daha rekabetçi bir piyasa ve bu rekabet ortamı vesilesiyle daha iyi hizmeti daha uygun bir fiyatla tedarik etme stratejisidir. Ancak özelleştirme yapıp sektörü de kendi başına bırakma lüksümüz yok. Bakanlığımız ve düzenleyici kuruluşumuz da EPDK ile her zaman bu amacın hayata geçmesi için uyumlu ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda hem sektörün adil ve sağlıklı bir biçimde işlemesini sağlamak hem de kaliteli hizmet ve uygun maliyetle elektriği vatandaşa sağlamak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.



"TÜRKİYE ENERJİDE DAĞITIMINDA 2016 YILINDA AVRUPA BİRLİĞİ'NDEKİ 28 ÜLKE İÇERİSİNDE EN UCUZ İKİNCİ ÜLKEDİR"

Bakan Albayrak, "Şahsımızdan önceki bakanlarımızda olduğu gibi bizim de çalışma arkadaşlarımızın da yakından takip ettiği konuların başında aslında bu geliyor. Enerji maliyetlerini sadece dağıtım ya da perakende sektöründe değil, üretim alanında da attığımız adımlarla düşürdük ve düşürmeye devam edeceğiz. İşte bu atılan adımlar neticesinde Türkiye 2016 yılında Avrupa Birliği'ndeki 28 ülke içerisinde en ucuz ikinci ülkedir. Sanayi de İsveç ve Finlandiya'dan sonra en ucuz üçüncü ülkedir. Tabi bu noktadan bakıldığında hem haneye hem de sanayiye sağlanan maliyetin 28 Avrupa ülkesi ortalama fiyatları noktasında baktığımızda, yüzde 60 daha ucuz bir ülkedir. Çok ciddi bir iyileşme ve gelişim ortaya koyduk. İşte bunun aslında somut bir rakam olarak vermek istiyorsak, 2002 yılında 200 kilovat elektrik tüketen bir hanenin, yıllık elektrik tutarı asgari ücret içerisindeki payı yüzde 20.1 iken, 2016 yılında bu rakam yüzde 6.3'e düşmüştür. Bu toplamda asgari ücret içerisinde elektrik maliyetinin faturasının payının yüzde 20'lerden yüzde 6.3'e düşmesiyle bu alanda ne kadar pozitif bir gelişme ortaya koyduğumuzu AK Parti hükümetlerinin ne kadar başarılı bir performans ortaya koyduğunu aslında en somut örneğidir. Bu alanda olumlu ve pozitif bir gelişme ortaya koyduğumuzun en somut örneği. Son 15 yılda laf yerine hizmet ve icraat ürettik. Vatandaşımızın hak ettiği hizmeti için çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Giderek liberalleşen sektörde, altyapıda standartların sürekli yükseldiği bir yapıya doğru ilerliyoruz. 2016- 2020 yıllarında altyapı iyileştirmesi için özel sektör eliyle 18 milyar lira, kamu eliyle 12 milyar lira olmak üzere 30 milyar liradan fazla yatırım yapıyoruz. Mevcut hatlarımız, altyapımız yeterli değil. Enerji talep artışında dünyada Çin'den sonra ikinci, OECD ülkeleri arasında birinci olan Türkiye'den bahsediyoruz. Son 1 yılda enerji altyapısında büyük değişimler yaşadık. Doğalgazın elektrik üretimindeki payını yüzde 10 azaltarak, ithal gazın dış ticaret üzerindeki baskısını daha da azaltmak için çok çalışıyoruz. Yerli kaynaklardan elektrik üretiminde yüzde 49 ile rekor yaşandı" ifadelerini kullandı.



"RÜZGAR YEKA İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Bakan Albayrak, "Son 10 yılda enerjide 75 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirildi. Elektrik kurulu gücünün 80 bin megavata ulaştı. Gelecek 10 yıl içinde asgari 50 bin megavatlık yatırımla sektörü büyütmeye devam edeceğiz. Bu dönemde güneş ve rüzgarda ilk olarak 5'er bin megavat, sonrasında 10'ar bin megavat ilave kapasiteyi sisteme kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yatırımları yaparken yerli üretim ve Ar-Ge'yi temel alan ve Türkiye'yi bu alanda bir üs yapacak anlayışla hareket ediyoruz. Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin başarılı bir şekilde tamamlandı. 27 Temmuz'da son tekliflerin alınacağı rüzgar YEKA ihalesi için ise dünyanın önde gelen şirketleriyle görüşme ve toplantılar devam ediyor" şeklinde konuştu.



"YERLİ KÖMÜRÜN YENİ NESİL,DOĞA DOSTU VE İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP SANTRALLERİN KAZANDIRILMASI İÇİN GEREKLİ ALTYAPI HAZIRLADIK"

İstihdam ve Ar-Ge ile yatırımlar sürerken, cari açığın düşürülmesine ve Türkiye'nin ihracatına da katkı yapmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Albayrak, "Vatandaşımızın cebine yansıyan faturayı düşürmek için, inşallah bu iyileştirmelerin daha da ötesine gideceğiz. Yerli kömürün yeni nesil, doğa dostu ve ileri teknolojiye sahip santrallerin kazandırılması için gerekli altyapıyı hazırladık. Şu anda dünyadaki en ileri çevreci kriterlerle bu yatırımları yapacağız. Türkiye'de bir iş yapıyorsak en iyisini en çevrecisini ve doğru olanını yapmak zorundayız. Milletimizin hayır duasını almayan, teveccühünü kazanmayan hiçbir yatırımın başarıya ulaşmayacağını düşünüyoruz. Kaynaklarımız yüksek teknolojiyle milletimizin hizmetine sunulacak. Türkiye nükleer enerjide de adımlar attı. Tüm dünyanın yüzde 11, OECD ülkelerinin ise yüzde 21 elektrik ihtiyacının nükleerden sağlandığı bir dünyada nükleeri de en kısa sürece hayata geçirmek için çok çalışmaya devam ediyoruz" dedi.



"2023'e KADAR 10 MİLYAR METREKÜPÜN ÜZERİNDE DOĞALGAZ DEPOLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Albayrak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2023'e kadar toplamda 10 milyar metreküpün üzerinde bir doğalgaz depolama hedefini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin yıllık tüketiminin en az yüzde 20'sini depolayan bir kapasiteye ulaşmak. Türkiye olarak, enerji köprüsü olmanın ötesine geçmek istiyoruz. Türkiye'de aynı zamanda fiyatlandırmanın yapıldığı, piyasa derinliğinin oluşturulduğu, pazarın daha da büyüyerek piyasa gelişimine yön verildiği bir yapıya kavuşmak. Milli Enerji ve Maden Politikamız da tam da bu amaçla oluşturuldu" diye konuştu.

Bakan Albayrak'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

(Doğan Can Cesur /İHA)