01.02.2017 17:25 Enerji, ekonomi, kültür ve turizm alanlarında işbirliği konuşuldu

Türkiye-İsrail Siyasi İstişareleri 15. Toplantısında, siyasi istişarelerde iki ülke arasında gündemde bulunan konuların gözden geçirildiği, enerji, ekonomi, kültür ve turizm sahalarında işbirliği olanaklarının ele alındığı kaydedildi. Türkiye-İsrail Siyasi İstişareleri 15. Toplantısında, siyasi istişarelerde iki ülke arasında gündemde bulunan konuların gözden geçirildiği, enerji, ekonomi, kültür ve turizm sahalarında işbirliği olanaklarının ele alındığı kaydedildi.

Türkiye-İsrail Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarları Düzeyindeki Siyasi İstişareler'in 15'inci turu bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Dışişleri kaynaklarından toplantıya ilişkin edinilen bilgiye göre toplantıda, siyasi İstişarelerde iki ülke arasında gündemde bulunan konuların gözden geçirildiği, özellikle enerji, ekonomi, kültür ve turizm sahalarında işbirliği olanaklarının ele alındığı belirtildi. Ayrıca, 1987 yılından itibaren gerçekleştirilmekte olan Siyasi İstişarelere, 6 yıllık bir aradan sonra bugün tekrar başlanmış olmasının, iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi hususunda geçtiğimiz Haziran ayında varılan mutabakatın doğal bir sonucunu teşkil ettiği ifade edildi.

(İlker Turak/İHA)

