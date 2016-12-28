28.12.2016 17:27 Endüstriyel tasarımın gerçekleri konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Tasarım Kulübünün düzenlediği 'Uluslararası Firmalarda Endüstriyel Tasarım Gerçeği, Süreçleri ve Uygulamaları' etkinliği, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Tasarım Kulübünün düzenlediği "Uluslararası Firmalarda Endüstriyel Tasarım Gerçeği, Süreçleri ve Uygulamaları" etkinliği, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde gerçekleştirildi.



Etkinliğe Endüstriyel Tasarımcı Sedat Öztürk, Tasarım Kulübü üyeleri ve Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri katılım gösterdi. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Sedat Öztürk, endüstri tasarımcılarının geleceği ve niteliği hakkında şunları söyledi:



"Bu işe başlamadan önce kendimize bazı soruları sormamız gerekiyor. 'Tasarımcı kimdir?, Tasarımcının özelliği ne olmalıdır?' gibi. Çünkü tasarımcı sadece çizimi çok iyi olan ressam değildir. Endüstriyel tasarımcı hem çizim yeteneğini hem de tasarımsal düşünce yetisini iyi bir şekilde kullanabilen, bu alanda gerekli donanımlara sahip biri olmalıdır. Projelerin işlenmesinde, paket geliştirme dediğimiz süreçlerde mühendisler ile nasıl çalışacağını bilmelidir."



Endüstriyel tasarımcıların ortaya çıkan ürünün her aşamasında imzasının olduğunu aktaran Öztürk, Endüstriyel tasarımcıların çalıştıkları firmalarda fark yaratmak ve başarılı olmak için neler yapabileceğine dair bilgiler verdi.



Etkinlikte soru-cevap kısmının ardından workshop gerçekleştirildi.

