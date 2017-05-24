Endonezya'da saldırı: 2 ölü

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da otobüs terminalinde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya'nın başkenti Jakarta'da otobüs terminalinde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki Kampung Melayu bölgesinde bulunan, otobüs terminalinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası civarda bulunan dükkanların camları kırıldı. Yetkililer, saldırının türüne ilişkin henüz açıklama yapmazken, görgü tanıkları saldırının intihar saldırısı olduğunu ileri sürdü.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.