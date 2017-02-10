10.02.2017 13:10 Endonezya'da heyelan faciası: 12 ölü

Endonezya'da Bali adasında gerçekleşen heyelanlarda 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti. Endonezya'da Bali adasında gerçekleşen heyelanlarda 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti.

Bali'de şiddetli yağmurlardan kaynaklanan heyelanlar, Bangali bölgesindeki dağlık bölgelerdeki üç köyü vurdu. Heyelanlanda 2'si çocuk 12 kişi hayatını kaybetti. Heyelanda 5 evin de toprak altında kaldığı bildirildi. Yetkililer, Bali'de şiddetli yağmurların devam etmesini beklediklerini ve insanların sel ve heyelan risklerine karşı tedbir almaları gerektiğini bildirdi.

Öte yandan, Bali, Endonezya'nın turistik mekanlarından; beyaz kumsalları ve yemyeşil ormanlarıyla biliniyor. Takımadalardan oluşan Endonezya'da yağmurlar genellikle sellere ve heyelanlara neden oluyor.



