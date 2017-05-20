Endonezya'da feribotta yangın: 5 ölü

Endonezya'da Java Denizinde bir feribotta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Feribottan 190 yolcu ise kurtarıldı.

Endonezya'da Java Denizinde bir feribotta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Feribottan 190 yolcu ise kurtarıldı.

Ulaşturma Bakanlığı sözcüsü Julius Adravida Barata yaptığı açıklamada mürettebattan ve yolculardan halen kayıp olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Araba ve kurtarma ajansı danışmanları olayın cuma gecesi Masalembo Adasına 3 km mesafede meydana geldiğini söyledi. Civardaki otomobil dolu bir feribot yangın çıkan feribota yardıma gitti.

Arama ve kurtarma ajansı, halen iki helikopter ve birkaç geminin bölgede arama çalışmalarında bulunduğunu söyledi.

Yangından kurtarılanlar Doğu Java bölgesinde Masalment Adasındaki bir klinikte tedavi altına alındı.

