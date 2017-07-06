Endonezya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'la selfie çekti

Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuk Cumhurbaşkanı Widodo'yu Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Widodo'nun ziyaretinin, kendisinin iki yıl önce bu ülkeye yaptığı seyahatin iadesi niteliği taşıdığını kaydetti.

​Widodo ve heyetiyle çok verimli ve oldukça samimi istişareler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerle bundan sonraki sürece yönelik adımları görüşme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Görüşmelerde, bölgesel sorunların yanı sıra Katar'daki gelişmeleri de değerlendirdiklerini bildiren Erdoğan, "Dünyadaki terörle mücadele noktasında müşterek ne gibi adımlar atabiliriz, bunları konuşma fırsatımız oldu. Tabii ki dünya artık lokal mevziler olarak değil, bir bütün olarak ele alınması gereken ve gelişmelerin de bu şekilde takip edilmesi gereken bir zemin arz ediyor" ifadesini kullandı.

‘İNANILMAZ POTANSİYELE SAHİP İKİ ÜLKE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'yi ziyaret ettiği için onur duyduğunu belirten Widodo, "Endonezya ve Türkiye, iş birliği anlamında inanılmaz potansiyele sahip iki ülkedir" dedi.

Görüşmelerde somut iş birliği alanlarının altını çizdiğini söyleyen Widodo, bu alanları yatırım, savunma sanayi, enerji alanında iş birliği ve terörle mücadele olarak sıraladı.