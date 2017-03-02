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'En Zengin 100 Türk' listesi açıklandı
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'En Zengin 100 Türk' listesi açıklandı

FORBES Türkiye, bu yıl 12'nci kez hazırladığı 'En Zengin 100 Türk' listesini açıkladı. Listede birinci sırada 3 milyar 700 milyon dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker yer aldı.

FORBES Türkiye, bu yıl 12'nci kez hazırladığı 'En Zengin 100 Türk' listesini açıkladı. Listede birinci sırada 3 milyar 700 milyon dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker yer aldı.
FORBES Türkiye, bu yıl 12'nci kez hazırladığı 'En Zengin 100 Türk' listesini açıkladı. FORBES 100'de 31 dolar milyarderi ve dokuz yeni isim yer aldı. Listede 3 milyar 700 milyon dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker birinci, 3 milyar dolarlık servetiyle Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ikinci olurken, 2 milyar 400 milyon dolarlık servetleriyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ve Enka Holding Fahri Başkanı Şarık Tara üçüncü oldu. Listede Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ise 2,2 milyar dolarlık servetiyle 6'ncı sırada yer aldı. Bu yıl listede 24 kadın yer alırken geçen yıl beş olan kadın milyarder sayısı da değişmedi. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 19,3 olarak gerçekleşti.

46 KİŞİ SERVETİNİ ARTIRDI
Açıklanan listeye göre 118 kişinin 46'sı servetini artırdı. Toplam servet 8,2 milyar dolar artışla 102,9 milyar dolar oldu. Servetini Türkiye dışında kazananların FORBES 100'de tuttuğu yer giderek artıyor. Şirketi Samumed Osman Kibar listeye 2 milyar dolarla giriş yaptı. İnternet güvenlik şirketi Comodo'nun kurucusu Melih Abdulhayoğlu 700 milyon dolarlık servetiyle ABD'den listeye giren diğer yeni isim olarak göze çarptı. Cafer Mahiroğlu ise İngiltere'den FORBES 100'e girdi. Uzay mekiği tasarlayan Eren ve Fatih Özmen çifti, Chobani markasıyla Hamdi Ulukaya ve İzak Şenbahar geçen yıl da listedeydi. FORBES Türkiye'nin 'Uç Beyleri' olarak tanımladığı bu isimlerin toplam serveti ise 7 milyar doları geçti. FORBES Türkiye'nin açıkladığı 'FORBES 100' listesinde, dolar milyarderi olarak yer alan 31 ismin FORBES ABD'nin yakında açıklayacağı 'Global Milyarderler' listesine gireceği bildirildi.
Milyarderler listesinde ilk 10 şu şekilde gerçekleşti:
1 - Murat Ülker 3,7 milyar dolar
2 - Hüsnü Özyeğin 3 milyar dolar
3 - Semahat Arsel 2,4 milyar dolar, Şarık Tara 2,4 milyar dolar
4 - Erman Ilıcak 2,3 milyar dolar
5 - Rahmi Koç 2,2 milyar dolar
6- Ferit Şahenk 2,1 milyar dolar
7 - Osman Kibar 2 milyar dolar, Suna Kıraç 2 milyar dolar
8 - Filiz Şahenk 1,9 milyar dolar, Mustafa Küçük 1,9 milyar dolar
9 - Hamdi Ulukaya 1,7 miyar dolar, Suat Günsel 1,7 milyar dolar
10 - Mehmet Nazif Günal 1,6 milyar dolar, Nihat Özdemir 1,6 milyar dolar

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