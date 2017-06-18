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En sıra dışı iftar: Oruçlar 3 bin 331 metrede açıldı
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En sıra dışı iftar: Oruçlar 3 bin 331 metrede açıldı

Gümüşhane'de 8 dağcı, şehrin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımlı zirvede iftar yaptı.

Gümüşhane'de 8 dağcı, şehrin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımlı zirvede iftar yaptı.
Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi 7 sporcu ve Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (GÜDAK) üyesi 1 sporcudan oluşan 8 kişilik sporcu kafilesi araçlarla ilk olarak Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünün Yılanlı yaylasına ulaştı. Burada araçlarından inerek ilk önce yeni yeni canlanan doğanın bin bir renkli çiçeklerini fotoğraflayan sporcular daha sonra zirvede yemek ve içmek üzere hazırladıkları yiyecekleri ve kıyafetlerinin bulunduğu sırt çantalarını omuzlarına vurarak yola koyuldu. Oldukça dik rampaları ve buz gibi serin suların aktığı dereleri aşarak zirve altına ulaşan sporcular burada son bir mola verip zirvedeki iftar programında içmek üzere mataralarını suyla doldurarak tırmanışın en zorlu noktasına başladı. Geçtiğimiz yıllara göre daha fazla kar yağışının gerçekleştiği bölgede yüksek kayaları aşmakta zorlanan sporcular, yanlarında getirdikleri ip ve kazma yardımıyla kar birikintilerinin kenarlarından kayaları aştı. Üç göller ve yıldız gölleri manzarasıyla tırmanışlarının sonraki bölümlerini devam ettiren sporcular 3,5 saat süren tırmanışın ardından 4,5 kilometrelik zorlu parkuru oruçlu şekilde tamamlayarak denizden yüksekliği 3 bin 331 metredeki Gümüşhane'nin en yüksek noktası olan Abdalmusa zirvesine ulaştı. Burada zirve defterine hatıra yazarak tek tek imzalayan sporcular daha sonra bu yıl 6.'sını düzenledikleri zirve iftarının hazırlıklarına başladı. Sırt çantalarıyla 4,5 kilometre boyunca taşıdıkları yiyeceklerden taş üzerinde sofra yapan sporcular teknik malzemeler yardımıyla su kaynatarak kendilerine çorba ve çay yaptı. Ara vermeden 6 yıldır üst üste düzenledikleri programda pastırmalı yumurtayı ana yemekleri yapan sporcular, güneşin etkisini kaybetmesi sonucu zirvede sıfır dereceye yaklaşan soğuk havada kulüp başkanı Mustafa Akbulut'un okuduğu ezanın ardından hızla iftarını yaparak iniş yoluna döndü. Bu sefer de karanlıkla mücadele eden sporcular kafa ve el lambalarının yardımıyla oldukça taşlı yoldan zorlu mücadelelerle başladıkları nokta olan Yılanlı yaylasına gece yarısı ulaşarak etkinliği tamamladı.
GÜDAK olarak 6. kez Abdalmusa zirvesinde iftar programı yaptıklarını belirten kulüp başkanı Mustafa Akbulut, "3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa zirvesine 3,5 saatte ulaştık. Rahat ve keyifli bir çıkış oldu. İftara her şeyimiz var ama 6 yıldır olduğu gibi bu yıl da tereyağında pastırmalı yumurta yapacağız. Nasıl iftarımız geleneksel olduysa pastırmamız da öyle oldu" dedi.

"DOĞAYA DOKUNMAK, DOĞADA OLMAK, COĞRAFYAMIZ ÇOK GÜZEL"
Trabzon'dan etkinliğe katılmak üzere gelen TEDAK üyesi Ercan Bostan ise "Çok istiyordum ve ilk kez katıldım. GÜDAK'lı dostlarla beraber olmak çok keyifli. Doğaya dokunmak, doğada olmak güzel. Coğrafyamız da güzel. Bahar buraya yeni geldi. Çiçekler daha yeni filizleniyor" şeklinde konuştu.
Sporculardan Orhan Köse ise birçok güzelliği bünyesinde barındıran Gümüşhane'nin en yüksek noktasında iftar yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, doğa ve maceraseverleri Gümüşhane'ye davet etti.
Etkinliğe ilk kez Kelkit ilçesinden katılan Temel Kaya da, şehrin en yüksek noktasında iftar açmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"DAĞLARIN VE ZİRVELERİN ARKASINA SAKLAMIŞ KENT GÜMÜŞHANE"
Sporculardan Ali Ateş de, dağların ve zirvelerin arkasına saklamış kent Gümüşhane'nin en yüksek zirvesinde iftar yapmak üzere etkinlik düzenlediklerini dile getirerek, "Gelirken zorlanacağımı düşünüyordum ama çok iyiyim. Rahat ve kolay bir parkur gerçekleştirdik" diye konuştu.
Kürtün ilçesinden etkinliğe katılan Ersin Kalay ise "Gümüşhaneli dağcılarla beraber Gümüşhane'nin zirvelerine ismimizi yazdırmaya devam ediyoruz. Doğa, dağlar, gökyüzü çok güzel. Herkesi buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Sporcu Muharrem Ateş de, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan etkinliğinde Abdalmusa'ya tırmandıklarını kaydetti.
(Recep Ergin / İHA)

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