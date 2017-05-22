En önde Akın Öztürk!

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında açılan davada sanıklar duruşma salonuna alındı. Darbecilerin geçişi sırasında vatandaşlar darbecilere idam ipi fırlattı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında açılan davada sanıklar duruşma salonuna alındı. Darbecilerin geçişi sırasında vatandaşlar darbecilere idam ipi fırlattı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülecek davanın, saat 10.00'da başlaması bekleniyor. FETÖ'nün askeri üyelerinden oluşan "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 38 kişinin de aralarında bulunduğu sanıklar yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı. "Osmanlının torunu böyle bozar oyunu", "Devletini sevmeyen haine hilalin gölgesi haram olsun" ve "15 Temmuz için adalet" yazılı pankartlarla cezaevi bahçesinde bulunan vatandaşlar "idam isteriz" sloganlarıyla darbecilere tepki gösterdi. Ayrıca darbecilerin geçişi sırasında vatandaşlar darbecilere idam ipi fırlattı.

Sanıklar "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak" suçlamalarının yanı sıra darbe girişimi kapsamında ülke genelinde işlenen "cumhurbaşkanına suikast", "250 kişiyi şehit etme", "2 bin 735 kişiyi öldürmeye teşebbüs etme" ve "üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama" suçlamalarından da şehit ve mağdur sayısınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak.

(Abdullah Sarıca - Yağmur Yıldız - Ömer Çetin - Fatih Erdoğan - Mustafa Apaydın / İHA)